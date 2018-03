Tras golpiza, José Antonio Kast niega estar en una campaña de "victimización"

Luego de la golpiza que sufrió este miércoles en la Universidad Arturo Prat de Iquique, el ex candidato presidencial José Antonio Kast negó estar embarcado en una campaña para "victimizarse" y hacerse más conocido.

"Yo no conozco a nadie –salvo los primeros cristianos- que vaya voluntariamente al martirio... Todos tenemos susto, tenemos temor en algunas ocasiones, pero si la gente creyó en mí yo no los voy a dejar solos", dijo en una conferencia de prensa ante medios de comunicación.

El ex diputado y ex militante UDI aseguró además que "no sólo estudiantes, sino también funcionarios públicos de algunos municipios, e incluso algún docente" participaron en el ataque, y exigió que la casa de estudios "expulse a los violentistas".

Nuevamente la intolerancia le ha ganado a las ideas.



Pero esta vez, no ha sido la censura administrativa, sino que derechamente la violencia.



Hoy, me sacaron a patadas de una Universidad.



Me sacaron, porque no toleran mis ideas y porque no respetan al que piensa diferente. pic.twitter.com/P4uU5ftcMH — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 21 de marzo de 2018

A todos los delincuentes que hoy, de manera cobarde y organizada me atacaron, les digo: no lo vamos a aceptar.



Chile es de todos, y las Universidades son de todos.



Una y mil veces iremos a cada rincón de Chile y defenderemos el derecho a discrepar.



Con respeto y sin violencia. pic.twitter.com/XBa48cpbah — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 21 de marzo de 2018

Kast agradeció el respaldo del Gobierno de Sebastián Piñera y dijo que también él emprenderá acciones legales, y denunciará vía redes sociales a todos los que tomaron parte de la agresión.

Podemos pensar muy distinto, pero yo jamás te voy a agredir por tus ideas. No dejemos que la intolerancia nos robe el derecho a expresarnos libremente.#RecuperemosChile pic.twitter.com/nkXSNhQcIt — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 21 de marzo de 2018

Somos muchos los que estamos cansados de la violencia de izquierda y muchos los que estamos dispuestos a luchar por la libertad y el triunfo de las ideas.



Los violentistas son unos pocos y solo atacan, cobardemente, cuando están en masa.



No dejemos que gane la violencia. pic.twitter.com/RQP8bLeiqz — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 21 de marzo de 2018

Finalmente, calificó al economista "Manuel Riesco, marido de Carmen Hertz", como "incitador a la violencia" por un tuit que lanzó en su contra de la semana pasada.