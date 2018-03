Diputado Coloma criticó ausencia de Bachelet al homenaje que le iba a brindar Carabineros

El diputado UDI Juan Antonio Coloma criticó que la Presidenta Michelle Bachelet decidiera no asistir al homenaje que Carabineros le iba a rendir por su gestión durante estos cuatro años, luego que la Mandataria se excusara, señalando que por problemas de agenda no podía asistir a la instancia.

El parlamentario aseguró que no se podía culpar a Carabineros por la acción de "un grupo de delincuentes", al interior de la institución.

"No deja de llamar la atención el argumento de la Presidenta para no asistir a una ceremonia oficial de Carabineros, donde se le iba a rendir honores a ella. Son eventos planificados con mucha anterioridad, que están agendados y que un 'problema en la agenda' no los puede suspender", afirmó Coloma.

El diputado además agregó que "no se puede culpar a todos los Carabineros por un grupo de delincuentes al interior de la institución que defraudaron el honor y prestigio de Carabineros".

El legislador cerró la crítica asegurando la señal dada por Bachelet era "equívoca y sumamente errada", realizando un llamado a seguir respetando a Carabineros.