Recoleta: Ex alcalde UDI fue condenado por calumnias a Daniel Jadue

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable de injurias y calumnias graves -en perjucio del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue- al ex jefe comunal Gonzalo Cornejo.

El ex militante gremialista, hoy independiente -quien gobernó Recoleta entre los años 2000 y 2008- acusó a Jadue de delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.

Su querella fue desestimada en mayo pasado por la Justicia y motivó que el militante del Partido Comunista contraatacara presentando otra acción judicial por calumnias graves con publicidad a través de los medios de comunicación.

La Tercera informa hoy que la sentencia contra Cornejo será leída este viernes 29 de diciembre y que Jadue pide una pena de 61 días de cárcel, el pago de las costas y disculpas públicas.

"Ex alcalde Cornejo me acusó de fraude, no pudo demostrarlo y ahora fue condenado por injurias graves", comentó la autoridad en su cuenta de Twitter.

Gonzalo Cornejo forma parte en la actualidad del directorio de la Fundación Cultural de Providencia; que encabeza la alcaldesa UDI Evelyn Matthei.

Su abogado, Mario Zumelzu -quien ganó notoriedad como querellante en el caso Caval- dijo hoy a CNN Chile que el viernes, tras conocer la sentencia del Cuarto Tribunal Oral, decidirán si recurren de nulidad o no.

También adelantó que Cornejo podría pedir un permiso sin goce de sueldo de su trabajo en Providencia.