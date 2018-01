UDI al Gobierno: "Es un error tratar de sacar todos los proyectos en tres semanas"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo a Cooperativa que es "un error" que el Gobierno se apure en sacar la mayor cantidad de proyectos de ley posibles antes del cambio de mando, aunque consideró que ello es "legítimo" si se trata de proyectos que "no polarizan" al país.

"Hay temas que no son tan controversiales, que no polarizan al país, que son temas que el Gobierno quiere dejarlos puestos con su firma y eso no sé si sea conveniente, pero me parece legítimo", comentó la senadora en diálogo con Lo que Queda del Día.

"Lo que creo que es inconveniente es generar discusiones a matacaballo en temas que son complejos y que generan polarización", sostuvo la líder gremialista, y recalcó que "es un error tratar de sacar todos los proyectos en tres semanas".

"Nosotros no tenemos mayoría en el próximo Parlamento, pero por lo menos se debe permitir una discusión adecuada, porque en esos proyectos, si se polariza es porque hay visiones que son contrapuestas y lo lógico es que se pueda discutir adecuadamente para ver si hay puntos de encuentro", reflexionó.

El futuro gabinete

Consultada sobre la conformación del futuro gabinete de Sebastián Piñera, Van Rysselberghe aseguró que, al menos desde la UDI, "no estamos en una lógica de cuotas" respecto a los partidos de Chile Vamos.

"De verdad queremos que al Gobierno le vaya bien, y lo que nosotros esperamos, más que el ministro o subsecretario sea de tal o cual partido, es que podamos trabajar adecuadamente con él", señaló.

En una línea similar, señaló que prefiere "que el gabinete tenga competencias técnicas y políticas por sobre la paridad de género" impuesta respecto a un número específico.

En paralelo, uno de los nombres que suenan como integrantes del gabinete, el senador Andrés Allamand (RN), comentó en entrevista con Canal 13 que tiene "la mejor disposición de colaborar con el Gobierno, cualquiera sea la posición en que me corresponda hacerlo. Si el Presidente lo resuelve lo haré desde el Gobierno, de lo contrario lo continuaré haciendo desde el Senado".

"El Senado va a tener un rol extraordinariamente importante durante el próximo gobierno", dijo.