Van Rysselberghe: A La Moneda le acomoda que yo siga como presidenta de la UDI

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, descartó este domingo desencuentros con el Gobierno y aseguró que a La Moneda "le acomoda" que siga al frente del gremialismo.

El domingo 2 de diciembre, el partido enfrentará nuevas elecciones para renovar a su directiva donde compiten el diputado Javier Macaya y la propia Van Rysselberghe que busca la reelección.

Según publicó el sábado La Tercera, desde La Moneda preferirían a Macaya al frente del gremialismo, en cuya campaña participa Andrés Chadwick Costa, hijo del ministro del Interior.

Sin embargo, citando al mismo medio, Chadwick habría aclarado a los senadores de la UDI y, personalmente, a Jacqueline van Rysselberghe que "el Gobierno tendrá absoluta prescindencia de la elección de directiva del partido".

El reportaje de La Tercera cuenta además que en La Moneda no están a gusto con la presidenta del partido luego de sus declaraciones en torno al proyecto de identidad de género y el viaje que realizó a Brasil para reunirse con el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien busca la presidencia de su país.

Un día después de la publicación, Van Rysselberghe afirmó a "Mesa Central" de Canal 13 que "no he sido díscola. Yo creo que hemos sido súper leales, yo en particular y la UDI en general".

"Lo que sí, hemos marcado nuestra posición y yo creo que ese es rol de los partidos de Gobierno: ser leales y cuidar al Gobierno, pero también representar a nuestros militantes de manera de que en la coalición gobernante hayan y se muestren efectivamente las distintas posiciones", remarcó.

La senadora aseguró que "en conversaciones que he sostenido también con la gente de La Moneda, a La Moneda le acomoda que yo siga siendo presidenta de la UDI porque mantengo a la UDI ordenada. Es verdad eso"