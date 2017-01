Van Rysselberghe asumirá este sábado como presidenta de la UDI

Jacqueline Van Rysselberghe, senadora por la circunscripción Biobío Costa, asumirá este sábado como la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en un nuevo consejo general de la colectividad.

Van Rysselberghe, que derrotó al diputado Jaime Bellolio en la primera elección democrática de la colectividad para dirimir al timonel, recibirá un partido sin deudas y con la crisis por el financiamiento irregular de campañas ya superada gracias a los esfuerzos del timonel saliente, Hernán Larraín.

Se espera que los militantes aborden también en la cita las candidaturas presidenciales de Chile Vamos a la luz de los resultados de las encuestas Adimark y CEP, que dejó al ex Presidente Sebastián Piñera como uno de los mejores posicionados en una eventual contienda presidencial, aunque el ex Mandatario aún no define si competirá o no.

En ese escenario, el secretario general saliente de la colectividad, Guillermo Ramírez, señaló que "mientras más rico sea el debate eso más va a beneficiarnos a todos en Chile Vamos con miras a las elecciones presidenciales de noviembre".

"Hay que esperar a ver si en la UDI existe ese candidato, primero hay que ver qué es lo que va a hacer el presidente Piñera y por eso hemos tomado la decisión de posponer la decisión para marzo", agregó Ramírez.

Por su parte, el sucesor de Ramírez, Pablo Terrazas, dijo que "el tema va a salir, por supuesto, pero este consejo no tiene posibilidad de tomar una decisión a esta altura sobre eso".

"Este va a ser un espacio importante para poder escuchar, para poder conversar, pero no es la instancia para resolver sobre eso", sostuvo Terrazas.

De acuerdo al programa del consejo general, el cambio de mando se realizará temprano en la mañana, con discursos de Larraín y Van Rysselberghe, mientras que por la tarde se afinará el cronograma presidencial y se elegirán a los consejeros regionales.