Van Rysselberghe se reúne este miércoles con Bolsonaro

La presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, llegará este miércoles a Brasil para reunirse con el candidato ultraderechista a la Presidencia de ese país, Jair Bolsonaro, convertiéndose así en la primera política chilena en hacerlo, según informa el diario La Tercera.

Tras despegar alrededor de las 05:00 horas desde Santiago, la parlamentaria aterrizará junto a su par José Durana en la ciudad de Río de Janeiro, donde tiene su casa el abanderado del Partido Social Liberal (PSL), quien obtuvo 46 por ciento en la primera vuelta de la elección y que tiene la primera opción para imponerse en la segunda vuelta del próximo 28 de octubre.

De acuerdo al rotativo, ambos senadores de la UDI se reunirán alrededor de las 15:30 hora local (misma hora que en Chile) con Bolsonaro, luego que desde el comando del defensor de la última dictadura brasileña se contactaran la semana pasada con cercanos a la timonel, según dicen en esa colectividad.

La Tercera consigna que desde el entorno de Van Rysselberghe dicen que aceptó la invitación del controvertido candidato porque "lo más probable" es que sea el próximo Presidente de Brasil y porque, en ese contexto, "le interesa abordar con él varios asuntos".

Las mismas fuentes dicen que la senadora busca conversar con el abanderado cuatro temas principales: defensa del libre mercado, relación estratégica entre Chile y Brasil, combate al crimen y la corrupción, y defensa de la familia.

La visita de Van Rysselberghe a Bolsonaro se suma al apoyo público que le dieron el ex candidato presidencial José Antonio Kast, ex militante de la UDI y líder del movimiento Acción Republicana, y otro ex abanderado de la centroderecha, el senador Manuel José Ossandón (RN). El primero prepara una gira a Brasil para reunirse también con Bolsonaro.