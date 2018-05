Vargas Llosa paró en seco a Axel Kaiser por reivindicación de las "dictaduras menos malas"

"Esa pregunta yo no te la acepto".

La categórica respuesta de Mario Vargas Llosa al abogado Axel Kaiser se viralizó durante la últimas horas en las redes sociales, desatando amplios comentarios y reflexiones entre quienes simpatizan o discrepan con ambos representantes de distintas corrientes de la derecha política e intelectual.

El intercambio se dio en medio del conversatorio "¿Qué es ser liberal?", realizado el miércoles en el Hotel W de Santiago, y organizado por la plataforma "La Otra Mirada", que preside el empresario Nicolás Ibáñez.

"Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores...", dijo en medio del foro Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación Para el Progreso.

"Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Ahí viene la pregunta...", continuó el jurista.

"Esa pregunta yo no te la acepto", lo detuvo en seco el Premio Nobel de Literatura 2010.

"¿No?", reaccionó sorprendido Kaiser, autodenominado "liberal clásico" y "escritor best seller".

"Esa pregunta no la acepto", insistió el peruano, desatando los aplausos espontáneos de la audiencia.

"Está muy bueno. Ésta es la reacción que yo quería...", dijo Kaiser para salir del paso.

"Esa pregunta yo no te la acepto": La contundente respuesta de Mario Vargas Llosa después de que Axel Kaiser sugiriera la existencia de dictaduras "menos malas", donde sería preferible vivir. @arturosbx @dmimica @baradit pic.twitter.com/SfF7IM3G5h

"No la acepto, porque parte de una cierta toma de posición previa: que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas", aseguró Vargas Llosa.

"Algunas (dictaduras) pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores, (pero) el precio que se paga por eso es un precio intolerable e inaceptable. Yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, que nos conduce a aceptar que algunas dictaduras son tolerables, aceptables, y eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables", cerró el escritor, recibiendo una nueva ovación de los asistentes.

A raíz de las burlas y críticas recibidas por el episodio, Kaiser ha señalado en Twitter que es "evidente"que "hay diferencias de grado en el mal de las dictaduras".

Bueno el punto es qué hay diferencias de grado en el mal de las dictaduras eso me parece evidente e incluso él lo reconoce en otra parte de otra forma. Luego justificó golpe para sacar a Maduro. https://t.co/pnOPVDKwa3

Ok Francisco. Mi punto en la pregunta es que existen algunas cuyo grado de daño es mayor que el de otras. Eso es bien evidente, no estás de acuerdo ? El escenario que hablas de golpe y elecciones inmediatas no se ha dado nunca, hasta donde se, en AL. https://t.co/WZ7Lah9ici