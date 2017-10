Vicepresidenta de RN reveló detalles de su romance partidario

La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez, representa a Antogasta y contó este jueves el romance que vive con un colega por partida doble y sus planes.

Se trata de Cristián Monckeberg, compañero y presidente de RN y diputado por el distrito 23, compuesto por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Obviando la diferencia de edad (34 contra 49), la pareja se proyecta a largo plazo.

"Tengo tomada la decisión y vamos a tener un bebé. No me achico ante nada; sé lo que quiero y lo que valgo", dijo Núñez a la revista SML, según cita La Segunda.

La parlamentaria afirmó que su principal apoyo fue su pololo, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, a quien le dice "cariño". Ya llevan tres años de relación y la maternidad la llama.

"Tener hijos no pasa por una cuestión de edad, aunque las mujeres tenemos nuestro reloj biológico. El no haber sido mamá, no es por el tema político o por la edad, es porque no había encontrado el papá, pero lo encontré", dijo la joven parlamentaria.

"Lo que más me enamora de él es que es buena gente, un hombre correcto y siempre preocupado de que yo esté bien. Nos acompañamos mucho. Yo soy muy de piel, de hacer mucho cariño, pegote, de besos y abrazos", remató Núñez.