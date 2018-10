Presidente de la Sofofa y plan Compromiso País: No es un lavado de imagen

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, aseguró en Cooperativa que la participación del empresariado en el plan Compromiso País, la iniciativa público-privada anunciada por el Ejecutivo, no corresponde a un interés particular ni a un "lavado de imagen".

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Larraín detalló que entre los integrantes de este plan, en especial la mesa en la que él participa para abordar el caso de los "ninis" (ni estudian ni trabajan), también hay gente de la academia y miembros de fundaciones de la sociedad civil.

"Decir que esto es un grupo de empresarios es el primer error, es una de las cuatro patas de este grupo de trabajo, y no hay ninguna pata que sea más importante que la otra, probablemente la más importante es el Estado", resaltó el líder empresarial.

En esa línea, Larraín resaltó que "aquí nadie tiene un interés particular. Aquí todos, en el fondo, estamos convocados para poder colaborar y enfrentar desafíos sociales respecto de los cuales no caben buscarle una quinta pata al gato, que es lavado de imagen, o bien presumir intentos que no son directamente vinculados con enfrentar estos problemas".

Adicionalmente, el timonel de la Sofofa destacó que "participar en esto no tiene nada que ver con también estar disponible a analizar y hacer autocrítica en otras materias" que vinculen al empresariado, como los casos de colusión.

La iniciativa Compromiso País busca, por medio de una colaboración público-privada, terminar con la pobreza de 16 grupos vulnerables en un plazo de entre 10 y 12 años.