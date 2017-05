Bachelet acusó al Gobierno de Piñera de entregar "subsidios de papel"

La Presidenta Michelle Bachelet visitó el viernes Concepción y en la instancia acusó al gobierno anterior de entregar subsidios de papel en la región.

"Quiero destacar situaciones muy importantes como las 21 mil soluciones habitacionales de las cuales ya hay 7.529 entregadas y 13.639 en construcción. Además las 3.000 familias de clase media que han sido favorecidas con subsidios", destacó la Mandataria.

Posteriormente, criticó que "al llegar el Gobierno había un número muy importante de papelitos, o sea, de subsidios de papel, pero que no tenían ninguna representación real y nosotros en este tiempo hemos avanzado en todo esto".

El ex Presidente y candidato Sebastián Piñera respondió desde Puerto Montt señalando que la Jefa de Estado no está bien informada y que los cuestionamientos vienen porque no quieren perder el poder.

"Lamento que se hable sin información, casi uno de cada cinco hogares chilenos obtuvo su solución habitacional durante nuestro gobierno y en esta región hicimos algo equivalente", explicó.

E indicó: "La Nueva Mayoría se va a aferrar al poder con dientes y uñas porque les gusta los atributos y las prebendas del poder, están acostumbrados a vivir con la calefacción del Estado y le tienen terror a perder y por eso van a hacer críticas por lo que hacemos y lo que no hacemos".