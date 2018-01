Bachelet: "Me enorgullece que en vez de cifras tengamos obras que mostrar"

"No se puede pretender borrar lo que ya se conquistó: un Chile mejor", afirmó Bachelet.

La Presidenta Michelle Bachelet pronunció este miércoles -en la Región de Aysén- un discurso con claros tintes de despedida, en el que destacó las "mejoras en la calidad de vida" de los chilenos durante los últimos cuatro años y agradeció por haber tenido la oportunidad de ocupar, por segunda vez, el sillón de Palacio de La Moneda.

"Quiero darles las gracias por estos años, por darme la oportunidad de haber sido -todavía soy, hasta marzo- su Presidenta, por haber creído que podíamos hacer las transformaciones para mejorar su calidad de vida", dijo Bachelet.

"Me voy contenta, porque veo las transformaciones que mejoran la vida de la gente y porque estamos cumpliendo un profundo compromiso de amor a esta tremenda región y a cada habitante de Chile", continuó la Mandataria.

"Éste es el camino que debemos profundizar: el de gobiernos que, de ahora en adelante, deberán reconocer y apoyar a quienes habitan las regiones más extremas de nuestro territorio (...) Estoy orgullosa de que este trato participativo y justo sea el nuevo estándar. Me enorgullece que en vez de cifras tengamos obras que mostrar, que cualquiera pueda apreciar, que en vez de indicadores o curvas hay historias de familias más felices", sostuvo.

"No se puede pretender borrar lo que ya se conquistó: un Chile mejor, lo que no quiere decir que no haya que seguir trabajando para que siga mejorando todos los días. Siempre hay nuevos desafíos, y ésos los tendrá que tomar el Gobierno que llegue", recalcó la Jefa de Estado.

