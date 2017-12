Carlos Massad: El Gobierno de la Presidenta Bachelet va a ser recordado por las reformas

El ex presidente del Banco Central, Carlos Massad, realizó un balance de la economía del país durante este año en Cooperativa, asegurando que se ve un buen futuro tras las reformas impulsadas por el Gobierno de Michelle Bachelet.

En diálogo con Lo que Queda del Día, Massad planteó que "el futuro se ve razonablemente bueno para Chile. Estados Unidos está creciendo muy bien, el último dato entregado por el Tesoro americano indica que en el tercer trimestre de este año creció un 3,2 por ciento, lo que es una muy buena tasa de crecimiento para ese país".

"El promedio de crecimiento del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet no es un buen promedio, sin duda. No fue muy bueno por varias razones, principalmente externas pero también internas", recordó.

Para Massad, "el Gobierno de la Presidenta Bachelet va a ser recordado por las reformas, hay reformas importantes que están en camino. Me parece a mí que la gratuidad, con todos los defectos de aplicación que pueda tener, con todas las deficiencias que habrá que ir reparando de a poco, porque todas estas cosas muestran sus deficiencias en la práctica".

En relación a la gratuidad, el economista destacó que "es un cambio fundamental para Chile, significa el acceso a la educación a gente que antes no podía tenerlo y eso implica que en muchos casos son los primeros miembros de la familia que ingresan a la universidad, eso es una transformación verdaderamente estructural".

Massad también comparó el trabajo realizado por los dos últimos ministros de Hacienda, planteando que "Nicolás (Eyzaguirre) es más extrovertido de lo que es Rodrigo (Valdés) y entonces eso es una ventaja para la conversación, pero ha sido un periodo tan corto que es muy difícil de evaluar".

Finalmente, el experto aseveró que "fue sabio de parte de Nicolás haber dicho que el problema de las pensiones no lo vamos a apurar porque no tenemos la plata para resolver el problema de las pensiones (...) se va a tener que resolver gradualmente, no se puede resolver de una plumada".

"Es inevitable un aumento en la edad de la jubilación, porque no estamos viviendo 65 años, estamos viviendo 75, 80 (...) yo creo que la edad de jubilación debería subirse por lo menos cinco años", sentenció.