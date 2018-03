En el Día de la Mujer, Bachelet acusó "sesgo sexista y machista" de sus detractores

"Hay logros que no pueden quitársele a la gente", dijo la Mandataria de cara al arribo de Piñera a La Moneda.

A sólo tres días de dejar la Presidencia de la República, Michelle Bachelet lamentó haber enfrentado momentos de "crítica despiadada", y acusó un "sesgo sexista y machista" en -a lo menos- algún sector de sus detractores.

"¿Usted siente que la han juzgado más en su cargo por el hecho de ser mujer?", le preguntaron la noche del jueves en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red.

"No sé si más, pero ha habido un sesgo sexista y machista", respondió la Jefa de Estado.

"Efectivamente, no se juzga de la misma manera. Lo que en un hombre puede ser visto como sensibilidad, en una mujer puede ser visto como debilidad", dijo la Mandataria, advirtiendo que en muchas ocasiones el menoscabo por ser mujer "es hasta inconsciente, está totalmente naturalizado" en la sociedad.

"Lo más importante es que uno sea genuina, como es. En algún momento me preguntaron si yo no tenía que cambiar mi forma de ser para que la gente entendiera que había autoridad, pero la verdad es que yo siempre he preferido ser como soy", explicó.

"Crítica brutal, despiadada"

A la hora de los balances, la Mandataria comentó que durante estos cuatro años experimentó "distintos tipos de momentos duros".

"Hubo momentos difíciles en lo familiar y personal, ha habido momentos difíciles como país en el tema de los desastres naturales, donde uno tiene que acoger el dolor, la rabia, la impotencia de la gente. (También) ha habido momentos duros donde hay una crítica brutal, despiadada muchas veces; porque yo creo en la crítica, pero una crítica que es constructiva", afirmó.

A tres días de dejar La Moneda, Bachelet fue entrevistada por Julia Vial en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red.

En el contexto y, en medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Bachelet valoró el apoyo que le brindaron, en tales circunstancias, las mujeres con las que compartió en sus recorridos por Chile.

Dijo que se acercaron a ella con palabras tales como: "Fuerza, siga adelante, nosotras la apoyamos, confiamos en usted", y señaló que éstas "se agradecen (...) llegaban al alma".

Sobre Piñera: "Vamos a ver"

La Presidenta señaló también que no teme que el arribo de Sebastián Piñera a La Moneda, a contar del domingo, suponga un "riesgo" de retroceso para sus reformas emblemáticas.

"Si uno se basara en lo que ha escuchado hablar al Presidente electo o a los ministros designados, uno podría decir que no hay ningún riesgo de eso, (pero) los alemanes tienen una frase que es 'mal sehen': vamos a ver; vamos a ver lo que pasa...", comentó.

"Yo espero que no se retroceda en los logros que han sido importantes para la gente, pero también quiero decir que la oposición -que tiene que ser constructiva- va a estar activa y va a hacer oír su voz (...) Hay logros que no pueden quitársele a la gente", sentenció.