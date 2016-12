Caso Caval: Ana Lya Uriarte declaró ante la Fiscalía

La jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, declaró este martes en Rancagua en el marco de la querella presentada por el empresario Gonzalo Vial en una de las aristas del caso Caval.

La diligencia, en la que participó el fiscal Sergio Moya, se extendió por casi tres horas y Uriarte no realizó declaraciones a los medios.

Cabe recordar que la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, será formalizada el 13 de enero por su presunta participación en esta arista.

Vial Concha fue uno de los primeros clientes de Caval, pagando 1.200 millones de pesos por concepto de asesorías informáticas, las que según aseguró en su declaración fueron "parte de un engaño".

Uriarte fue nombrada por Compagnon en una declaración pública realizada tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, señalando que el informe realizado por la jefa de gabinete para Vial Concha no fue considerado por la Fiscalía como elemento probatorio.

La socia de Caval aseguró que solamente se tomaron en cuenta los informes cuestionados y que fueron plagiados desde la página de Cochilco en la investigación en su contra y no el trabajo realizado por la actual jefa de gabinete.

"No son solamente ocho los informes entregados al señor Vial. Él tendrá que responder en su momento cual fue la motivación que tuvo para contratarnos, pero no puedo dejar de señalarles que Fiscalía se han negado a recibir formalmente y por los conductos regulares otros informes que también fueron parte de todos los entregados por el señor Vial. Dentro de ellos figura el realizado por la señora Ana Lya Uriarte", dijo Compagnon en aquella declaración pública.

"Gobierno no debe distraerse"

El fiscal nacional Jorge Abbott sostuvo que "nadie está por sobre la ley. En consecuencia, lo que corresponde es que cada persona que sea llamada a declarar debe concurrir cumpliendo su obligación legal y ello ha ocurrido con las más altas autoridades de la República en su oportunidad y en consecuencia significa que el sistema está funcionando".

Por su parte, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseveró que "el Gobierno está centrado en llevar adelante su trabajo, su tarea todos los días, no debe distraerse por situaciones que ocurren y que son materia de otros poderes del Estado. El Gobierno está desarrollando su trabajo".

El titular de Interior, Mario Fernández, precisó que "el Ejecutivo, el Gobierno, no puede abocarse a las causas pendientes. No puede en el sentido jurídico, no puede referirse a causas pendientes y por lo tanto sobre una materia que hay en tribunales no puede haber opinión en el Gobierno".

"Todos somos iguales ante la ley en Chile, también en ser sujeto de derechos", añadió.