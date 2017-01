Caval: Ana Lya Uriarte sostuvo a la Fiscalía que no tiene contacto con Compagnon y Valero

La jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, declaró el pasado 27 de diciembre ante la Fiscalía Regional de O'Higgins en calidad de testigo en el caso Caval, oportunidad en que descartó mantener contacto con Natalia Compagnon y Mauricio Valero, socios de la empresa investigada.

La ex ministra remarcó ante los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya que nunca prestó un servicio personal a Caval, sino que a través de Sustentabogados, su estudio jurídico.

A principios de 2012 Valero y Compagnon contactaron a la abogada Uriarte para que los asesorara en un estudio sobre la instalación de la termoeléctrica Los Guindos, trabajo que tuvo un costo cercano a los 40 millones de pesos.

"Con posterioridad al 31 de julio de 2012, no he tenido trato comercial ni realizado trabajos de ninguna especie para la sociedad Caval Ltda. Y no mantengo contacto con sus socios", dijo Uriarte a la Fiscalía, según filtró este martes La Tercera.

En su declaración, la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet afirmó que el estudio no estuvo dirigido al empresario Gonzalo Vial Concha, quien acusó por estafa a los dueños de Caval, puesto que los socios de la compañía le aseguraron que era para ellos y para ofrecerlo posteriormente a terceros.

Uriarte sostuvo que "nunca mencionaron el nombre de ningún cliente tras el proyecto de la termoeléctrica, siempre hablaron que era para ellos, y ofrecerlo a terceros".

"Respecto de Gonzalo Vial sólo puedo decir que en una oportunidad Natalia Compagnon me invitó a almorzar en el Barandarian, de Manuel Montt, y hasta ese lugar llegó él para almorzar con nosotras, yo no sabía que él iba. Entre ellos se notaba una relación cordial y de amistad. Recuerdo que Vial hablaba de caballos y esos temas, de los cuales yo no manejo. Esto fue en mayo del año 2012", dijo la jefa de gabinete, según cita La Tercera.

Uriarte dijo ante los fiscales que Compagnon y Valero la contactaron a través de las referencias que encontraron en internet de su estudio jurídico, versión poco creíble a juicio de los abogados querellantes en la causa.

Querellante: "Insulta la inteligencia y el sentido común"

Al respecto, el abogado Eduardo Riquelme sostuvo a El Diario de Cooperativa que "insulta un poco la inteligencia y el sentido común de todas las personas creer de que es una mera coincidencia que Caval haya buscado en internet una empresa de abogados y justo haya estado dirigida o integrada por Ana Lya Uriarte, que es una persona del círculo de confianza de la Presidenta Bachelet".

El abogado Riquelme añadió que los dichos de Uriarte "son coincidentes en que no hubo contratación por parte de Vial, ni tampoco servicios prestados por parte de Uriarte".

Ana Lya Uriarte, quien también afirmó que Sebastián Dávalos nunca fue mencionado por los socios de Caval durante las negociaciones, fue ministra del Medio Ambiente entre 2007 y 2010, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet.