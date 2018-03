Contraloría confirmó que Justicia cambió decreto para nombrar a Toledo como notario

Un nuevo episodio sumó el polémico nombramiento del ex fiscal, Luis Toledo, como notario de San Fernando ya que la Contraloría aseguró que el Ministerio de Justicia modificó esta designación, pues antes había recaído en otra persona.

Toledo postuló al cargo en enero de 2017 y formaba parte de la terna junto a Isabel Chadwick y Alberto Ortega, defensor regional de O'Higgins, y el Ejecutivo era el encargado de elegir.

Según publica La Tercera, originalmente el ministro Campos había elegido a Ortega, pero el propio secretario de Estado convocó a su equipo asesor y les señaló que por "instrucciones superiores" debía dar pie atrás en el nombramiento y retirar el decreto que había enviado a la Contraloría en el que consignaba el nombre del defensor regional.

La propia Contraloría confirmó que "efectivamente el decreto 230 de 2 de marzo de 2018, que designaba notario a Alberto Ortega fue ingresado el 5 de marzo y ese día fue retirado por el Ministerio y luego reingresado el 6 de marzo, con el mismo número, pero designando a Luis Humberto Toledo Ríos", según consignó el matutino.

Sobre lo ocurrido, Alberto Ortega dijo que "en lo personal me parece mal lo que ha pasado, uno se ilusiona con situaciones de este tipo. El viernes, desde Justicia me dijeron que estaba mi nombre en el decreto y luego el lunes, de forma sorpresiva, me dicen que habían vetado mi nombre y eso me parece mal".

El órgano contralor tiene por ley 15 días hábiles para la toma de razón del decreto, el cual es prorrogable por otros 15 días, con lo que se abre la opción de que el nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), pueda retirar el decreto tras asumir su cargo el 11 de marzo, si aún no se ha tomado razón de este.

Futuro ministro: "Necesitamos procesos transparentes"

De hecho, Larraín aseguró que deberá cambiarse el proceso de designación de los notarios para hacer el proceso más transparente en el futuro.

"Es indispensable revisar la forma cómo se realizan los nombramientos de los notarios, también de otras autoridades, como los jueces. Necesitamos que sean procesos transparentes, públicos, fundados en el mérito, que a todos nos dejen tranquilo, que no sea susceptible de cuestionamientos por las razones más variadas", dijo en declaraciones recogidas por Cooperativa.

La designación de Toledo ha generado fuertes críticas desde la oposición, parlamentarios oficialistas y la Asociación de Fiscales, entre otras.