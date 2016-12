Empresario dice que socios de Caval se jactaban de su "cercanía con Andrónico Luksic"

El empresario Gonzalo Vial Concha declaró ante la Fiscalía de Rancagua el pasado 13 de diciembre que los socios de la empresa Caval, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, se jactaban de su "cercanía con Andrónico Luksic" y de su capacidad para el "manejo de influencias".

"Me hablaron de la cercanía con Andrónico Luksic, con el Banco de Chile, y que por lo mismo me podrían conseguir convenios para mi empresa", señaló Vial, quien acusa haber sido estafado en 1.200 millones de pesos por informes que pagó a Caval y que resultaron haber sido copiados.

"(Mauricio Valero) insistía en que me podía ayudar porque conocía gente influyente, tenían contactos en todos los ámbitos: público, privado y todo lo que pudiera necesitar. Ante estas afirmaciones Compagnon no refería nada, solo asentía. Me ofrecía Valero contactos con el SII y la Contraloría General de la República, me ofrecían pertenencias mineras (...) Para ellos, era todo fácil. Así se presentaban, me ofrecieron incluso negocios de hospitales, los cuales rechacé", continuó Vial, conforme revela hoy El Mercurio.

"Mauricio Valero, en las pocas reuniones que tuvimos juntos, y también en presencia de Natalia Compagnon, me ofrecía, además, asesorías que más tenían que ver con manejo de influencias y apoyo de las influencias que ellos tenían", continuó el empresario, señalando que la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet "mostraba que conocía del tema de las influencias que Valero me ofrecía y no decía que no, ni nada al respecto, estando presente y mostrando así su aprobación".

Vial aseguró que él siempre se mostró "reticente" frente a estas propuestas, que consideraba teñidas de "un manto de ilegalidad".

"Mauricio Valero era el más insistente en esto, y por lo mismo, después solo seguí tratando con Compagnon", recordó.

Almuerzo con Ana Lya Uriarte

En su declaración ante la Fiscalía Gonzalo Vial también mencionó un almuerzo que compartió con Natalia Compagnon y Ana Lya Uriarte, actual jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, que en ese entonces era socia del estudio Sustentabogadas.

"Hablamos de cosas de la vida, nada de negocios. Me dijeron quién era ella, no le tomé mayor importancia (...) nunca se me informó que estaba trabajando en algún tipo de estudio para mí", explicó.

A mediados de diciembre el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, presentó una solicitud para formalizar por estafa a Natalia Compagnon y Mauricio Valero referida a esta arista del caso. La audiencia se programó para el 6 de enero, pero luego se postergó una semana, hasta el 13.