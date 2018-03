Ex fiscal Toledo tras ser nombrado notario: "No he visto caso Caval hace más de dos años"

El ex fiscal Luis Toledo afirmó que aún no ha sido notificado de su nombramiento como nuevo notario de San Fernando, designación que ha generado polémica considerando que fue el persecutor que estuvo a cargo del caso Caval.

Toledo salió al paso de los cuestionamientos, asegurando que posee una carrera profesional que lo respalda.

"Entiendo que ha generado algunos cuestionamientos de diverso orden. Lo que puedo decir con mucha claridad es que yo he servido al Ministerio Público por más de 18 años, que tengo una carrera que implica haber ejercido el cargo de fiscal desde los inicios de la reforma procesal en Temuco", manifestó.

Indicó que "aquellos que cuestionan o quieren hacer algún caso que me tocó investigar personalmente, que aquel caso (Caval) que se quiere vincular yo no lo he visto hace más de dos años", pues dejó el caso en 2016.

Los cuestionamientos a Toledo surgieron desde la actual oposición y también desde la Asociación de Fiscales, la cual acusó un daño "irreparable e inadmisible" al Ministerio Público y dijo que se pone "un manto de duda sobre la independencia con que adoptó las decisiones en el caso Caval".

Cabe mencionar que el decreto supremo que establece a Toledo como notario de San Fernando ya fue ingresado a la Contraloría General de la República, la cual debe visarlo.