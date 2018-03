Kast denunció ante Fiscalía a Bachelet y Campos por nombramiento de notario

El ex candidato presidencial y diputado José Antonio Kast (ex UDI) presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional por cohecho, soborno y cualquier otro delito que surja en contra de la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Justicia, Jaime Campos, por la controvertida designación del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como nuevo notario de San Fernando.

Según se reveló en esta jornada, el cargo se había adjudicado primero al defensor penal público de Rancagua, Alberto Ortega, y luego se cambió por el nombre de Toledo, según confirmaron desde Contraloría.

Kast sostuvo que el caso es de tal gravedad que el propio fiscal nacional Jorge Abbott debería llevar la investigación.

"Al término de este Gobierno, la Presidenta de la República está usando el mismo Gobierno para eventualmente encubrir algún ilícito en el cual pueda haber estado involucrado su propio hijo y esto es muy grave", dijo Kast.

"No estamos diciendo que se haya cometido un delito, pero que necesitamos que una autoridad superior investigue y quién es la autoridad máxima en este caso para poder enfrentar una investigación que involucraría a la Presidenta y al Ministro de Justicia, es el fiscal nacional", añadió el ex presidenciable.

En tanto, desde Chile Vamos evalúan presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia Jaime Campos, quien está a días de dejar su cargo.

CPLT pide mejorar sistema de designación

La polémica ha generado debate en torno al sistema de nombramiento de los notarios y en esa línea, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) Marcelo Drago dijo que es necesario avanzar en esa vía.

"Hay que avanzar a perfeccionar el sistema de nombramiento de los notarios públicos, es un sistema donde participan dos poderes del Estado y en principio es público, de acuerdo al código orgánico de tribunales, sin embargo se pueden tomar una serie de medidas para darle mucha más publicidad al sistema", manifestó Drago.

Lo anterior "va a permitir que la ciudadanía pueda hacerse un juicio de si efectivamente resultó elegido notario de acuerdo a la terna, quien tenía más mérito para hacerlo y no por decisiones de otra naturaleza", añadió el presidente del CPLT.

Aún está pendiente que la Contraloría tome razón de la designación de Toledo como notario, quien se mantiene trabajando como director de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional.