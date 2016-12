Sebastián Dávalos se reunió con fiscal del caso Caval en Rancagua

En su minuto, el fiscal Luis Toledo indicó que no hay antecedentes "suficientes" para levantar cargos al hijo de la Mandataria.

El hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, llegó en la mañana de este miércoles hasta la Fiscalía de Rancagua donde se reunió con el fiscal Sergio Moya, quien lleva adelante el caso Caval.

El esposo de Natalia Compagnon estuvo acompañado de su abogado Álvaro Morales en una cita para discutir su sobreseimiento definitivo en el caso y fue la defensa la que solicitó este encuentro, buscando que se realice una audiencia para estos efectos.

Sin embargo, desde la Fiscalía de Rancagua confirmaron que, una vez que se presente la acusación en el caso, se analizará esta opción y no antes, aunque no van a perserverar en la acusación.

Alrededor de las 12:00 horas, el esposo de Natalia Compagnon se retiró de las dependencias por una puerta lateral y sin realizar declaraciones.

La visita del hijo de Bachelet se suma a la diligencia realizada ayer martes, donde la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte, declaró en Rancagua en el marco de la querella presentada por el empresario Gonzalo Vial en una de las aristas del caso Caval.

Desde el Gobierno, la ministra vocera, Paula Narváez, afirmó que "el Gobierno no puede comentar lo que es un proceso que está en curso, que está abierto, no corresponde, no puede ni debe hacerlo y, por lo tanto, los trámites que hace la justicia y que requiere la justicia se deben desarrollar con total respeto y responsabilidad".

"Lo importante aquí es que todas las personas que pueden facilitar información en los procesos está bien y es normal que así suceda, y eso es lo que corresponde en un Estado de derecho donde las instituciones deben hace su trabajo", dijo la titular de Segegob.

"Tema profesional"

Dávalos no está formalizado en ninguna de las aristas y, en su minuto, el fiscal Luis Toledo indicó que no hay antecedentes "suficientes" para levantar cargos al hijo de la Mandataria.

Cabe recordar que Compagnon fue autorizada la semana para salir temporalmente de Chile para pasar las fiestas de fin de año en Miami, con fecha tope el 5 de enero, y se aplazó su formalización por los delitos de estafa para el 13 de enero, en el marco de la arista que involucra a Vial Concha como víctima.

El abogado de Dávalos, Álvaro Morales, desistió manifestar el objetivo del encuentro, asegurando que se trató de un "tema profesional", y al ser consultado si solicitará el sobreseimiento, respondió escuetamente que "no".