Michelle Bachelet: "Me voy por la puerta ancha, estoy orgullosa de lo que hicimos"

A menos de cinco días de dejar el poder la Presidenta Michelle Bachelet hizo un positivo balance de sus cuatro años de Gobierno, de los cuales dijo sentirse "orgullosa", aunque reconoció que hubo varios temas en los que quisiera haber logrado avances mayores, pero no lo consiguió.

A menos de una semana del cambio de mando, "el sentimiento es que hemos hecho todo lo posible por cumplirle al país", dijo Bachelet al ser entrevistada por Don Francisco en el programa "Las Caras de La Moneda" de Canal 13.

"Mucha gente me dice: 'La vamos a extrañar', y yo voy a extrañar también ese contacto. Espero seguir manteniendo esos afectos", señaló Bachelet, y agregó: "Me voy contenta, me voy satisfecha, (aunque) hay cosas que no logramos hacer; pero (...) para mucha gente Chile es hoy un mejor país que hace cuatro u ocho años".

"Gobierno sufrido"

En el programa participó también Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete y amiga cercana de Bachelet, quien confesó que éste "ha sido un Gobierno sufrido", donde han vivido "varios momentos de tensión y de pena".

"Por supuesto", respondió Bachelet al ser consultada por si ha llorado a propósito de los sinsabores del cargo: "Todas las personas hemos tenido momentos duros, difíciles, pero yo me caracterizo por ser resiliente: pase lo que pase, finalmente me vuelvo a parar".

"Siento que me voy por la puerta ancha y grande, porque más allá de que hay cosas que hubiéramos querido hacer más rápido o mejor, la verdad es que me siento orgullosa de lo que hemos hecho", subrayó la Jefa de Estado.

Identidad de Género: "No aplaudamos pero después votamos en contra"

Interrogada respecto al debate sobre el "legado" que deja su administración, Bachelet señaló que, "si lo tuviera que resumir en una sola frase, sería expandir derechos, oportunidades y libertades para las personas".

Agregó a lo anterior "una agenda modernizadora que se hizo cargo de los desafíos que tenemos no sólo como país, sino como planeta", y resaltó, en este sentido, avances como la despenalización del aborto en tres causales, la reforma educacional con la gratuidad y el énfasis en el tema medioambiental: "En todo el mundo nos reconocen como el país que más ha hecho en transformación energética, parques nacionales, protección de océanos".

Bachelet se refirió a la Ley de Identidad de Género y dijo esperar avances "de verdad", por lo que pidió "coherencia" a las futuras autoridades. (Foto: Presidencia)

En la contraparte, sobre las deudas de su mandato, mencionó al matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, la reforma de las pensiones y del sistema isapres, que quiso impulsar, pero no alcanzó: "Cuatro años se hacen cortos, pero (también son) suficientes", comentó sugerente.

"Hoy día, justo antes de venir para acá (a Canal 13), recibí al elenco de 'Una mujer fantástica' (en La Moneda): a Daniela Vega, a Sebastián Lelio, a los hermanos Larraín (...) y yo sentía que estamos todos tan felices de tener un Óscar que sería la oportunidad de que avanzáramos en verdad, no que aplaudamos pero después votamos en contra. Tenemos que ser coherentes", emplazó.

Punta Peuco: "Ahí se verá"

Bachelet fue también interrogada por lo que, hasta ahora, se considera una de las promesas pendientes de su Gobierno: el cierre del penal de Punta Peuco, donde cumplen sentencia ex represores condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

"Quedan cinco días, así que yo no anuncio nada por la prensa. Ahí se verá...", se limitó a señalar.

Libro de memorias

El entrevistador, Don Francisco, intentó profundizar en los sentimientos que dejó en la Presidenta el estallido del caso Caval, donde están involucrados -y enfrentan a tribunales- su hijo y su nuera: Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.

"Como son temas personales yo le pido, Mario (Kreutzberger)... Hay una editorial muy famosa que me pidió que escriba mis memorias, entonces, cuando yo las escriba voy a colocar todos mis sentimientos personales. Ahí usted me entrevista y yo le cuento", respondió, en palabras que el propio animador interpretó como "una parada de carros".

"Amo a mi patria, amo a la gente sencilla, y si puedo ayudar en algo, ahí voy a estar", dijo Bachelet a Don Francisco.

"No podría quedarme tejiendo en la casa"

Interrogada sobre lo que le espera después de entregar la banda presidencial a Sebastián Piñera, Bachelet señaló: "Amo a mi patria, amo a la gente; a toda la gente, pero especialmente a la gente sencilla, y me voy a ir de la Presidencia, pero siempre estaré apoyando las causas importantes: las causas de las mujeres, las causas de los niños, de la salud".

"No podría quedarme tejiendo en la casa... Primero porque no sé tejer y, segundo, porque de verdad a mí las cosas me importan, me conmueven, y si yo puedo ayudar en algo, ahí voy a estar", explicó.

"Slash remix"

En el plano anecdótico, Michelle Bachelet también reaccionó con humor al ser confrontada con un videoclip que reflejaba en tono jocoso su dificultad para comunicar direcciones de Internet: la comentada anécdota del "slash / slash":