Presidenta Bachelet a Villa Santa Lucía: "Con su fuerza y nuestro apoyo, saldrán adelante"

La Presidenta Michelle Bachelet envió este domingo un "saludo lleno de cariño por el país que somos" a todas la familias de Chile, en especial a aquellas afectadas por la emergencia en Villa Santa Lucía.

"En esta noche tan especial, le envío a todas las familias de Chile un saludo lleno de cariño por el país que somos. Un mensaje especialmente de afecto a nuestros compatriotas de Villa Santa Lucía, con la convicción de que con su fuerza y nuestro apoyo, saldrán adelante", dijo la Mandataria a través de su cuenta de Twitter.

Durante esta jornada los equipos de emergencia continúan sus labores mientras el Gobierno planea la relocalización de las familias ante el riesgo de nuevos aluviones.

Sin embargo, el intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, afirmó este domingo que "Santa Lucía no ha muerto" y no descarta que los vecinos regresen a la zona pese al peligro.

"Yo no tengo claridad que más adelante vaya a haber gente instalada en ese lugar. Yo no digo que Santa Lucía ha muerto, para nada. No lo digo porque (...) yo he estado en Chaitén norte y Chaitén sur y sé que las personas van a seguir ahí porque han determinado vivir ahí", dijo la autoridad regional.

Vecinos agradecieron a Carabineros

Carabineros compartió esta jornada el agradecimiento de algunos vecinos de la Villa Santa Lucía por sus labores en la zona tras la emergencia, que cobró la vida de 15 personas.