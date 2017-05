Presidenta Bachelet espera que su sucesor mantenga las reformas

"La educación tiene que ser un derecho social y no un bien de consumo", declaró la Mandataria en Arica.

La Presidenta Michelle Bachelet manifestó su rechazo a la idea del precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, de deshacer las reformas que se han llevado adelante durante su administración.

En una entrevista radial que ofreció este viernes en Arica, la Mandataria también destacó el cambio de discurso que ha tenido, a su juicio, el ex Presidente respecto a la gratuidad en educación, pasando de la eliminación del sistema a un sistema único de becas.

Para la jefa de Estado, ese cambio de discurso responde a que la gratuidad llegó para quedarse.

Además, la Presidenta Bachelet dijo que espera que quien la suceda en el cargo mantenga las reformas.

"Yo espero, en verdad, que los chilenos, en el futuro, apoyen a candidatos que permitan que podamos continuar no sólo manteniendo, sino ampliando derechos fundamentales como la educación, como la salud", expresó Bachelet.

"Soy una convencida, hay otros que no lo creen así claramente, de que la educación tiene que ser un derecho social y no un bien de consumo que el que puede pagar paga y el que no le toca lo que le toca", añadió la Jefa de Estado.

"El Gobierno tiene que jugar un rol de unidad"

La Presidenta Bachelet también se refirió al llamado que hizo a los ministros a mantenerse fuera de la campaña presidencial y a la declaración de "lealtad" que le hizo la Democracia Cristiana.

"Sin duda que este es un nuevo contexto, del cual no hay experiencia, y significa revisar cómo uno gobierna en estas condiciones, porque este es un Gobierno de una coalición donde va a haber personas que tienen un candidato y otras otro candidato", sostuvo la Mandataria.

"Sin embargo, a mí me parece muy bueno destacar la declaración de la Democracia Cristiana, donde señaló que nadie se engañara, porque ellos eran parte de la Nueva Mayoría, que ellos apoyaban al Gobierno hasta marzo del 2018 con toda energía, con toda fuerza", remarcó.

Para Bachelet, de "que es más complejo, es más complejo, pero el Gobierno lo que tiene que hacer es jugar un rol de unidad, donde nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo que es cumplir con los ciudadanos con los que nos hemos comprometido con todos los compromisos"