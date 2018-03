Protocolos, invitados y planes de emergencia: Los preparativos para el cambio de mando

A toda marcha avanzan los preparativos para el cambio de mando presidencial que se realizará este domingo 11 de marzo, a partir de las 12:00 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, donde Michelle Bachelet le pondrá la piocha de O'Higgins a Sebastián Piñera.

La investidura presidencial -que por tercera vez consecutiva tendrá a los mismos protagonistas- se realizará ante la presencia de mandatarios y representantes de todo el mundo.

Serán 1.500 policías los que estarán a cargo de la seguridad en torno a la ceremonia, con dispositivos que incluyen cortes parciales de tránsito en diversos sectores de Valparaíso.

El gobernador de Valparaíso, Jorge Dip, explicó que "se trata de un corte en Avenida Argentina, entre Colón y Nudo Barón; además de uno en Yungay, entre Avenida Argentina y Francia -manteniendo Francia habilitada-; y en Eusebio Lillo, entre San José y Avenida Pedro Montt, aproximademente entre las 07:00 de la mañana y hasta (la hora) que amerite la situación, que estimamos sería cerca de las 16:00 horas".

"Va a existir un perímetro de exclusión respecto de tránsito peatonal y vehícular, por lo tanto, el llamado es a que las personas mantengan la calma. Por supuesto que en casos calificados las personas van a poder ingresar a este perímetro. Es una decisión que, en términos operativos, va a quedar a cargo de Carabineros el día (domingo) mismo", precisó.

A esto se suma que el Terminal de Buses de Valparaíso no operará el domingo y que cada empresa de transportes tendrá su salida alternativa, por lo que las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar a cada línea.

Jefe de Protocolo del Senado entregó detalles de la recepción

Los presidentes confirmados son: Evo Morales (Bolivia); Mauricio Macri (Argentina); Michel Temer (Brasil); Enrique Peña-Nieto (México); Pedro Pablo Kuczynski (Perú); Juan Orlando Hernández (Honduras); Lenin Moreno (Ecuador); y los vicepresidentes Lucía Topolansky (Uruguay); Óscar Naranjo (Colombia); y Helio Fallas (Costa Rica).

A ellos se suman además el rey emérito de España Juan Carlos I, y delegaciones de Nicaragua, Palestina, Nueva Zelanda, Ucrania, Portugal, Reino Unido y Polonia.

Guillermo Miranda, jefe de Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo del Senado, comentó a Cooperativa que "a contar de las 10:00 de la mañana empiezan a llegar ya los invitados y las delegaciones extranjeras, invitados especiales y cuerpo diplomático".

"Posteriormente, a las 11:35 (horas) llega el Presidente electo de la República, don Sebastián Piñera, y la Presidenta Michelle Bachelet estaría llegando al edificio (del Congreso Nacional) a las 11:50 horas", unos 10 minutos antes del cambio de mando, adelantó.

Durante este sábado 10 tanto la Mandataria como el Presidente electo sostendrán reuniones bilaterales con los jefes de Estado y de gobierno que están llegando: Bachelet las oficiará en La Moneda y Piñera en la Academia Diplomática.

Según se confirmó durante esta jornada, Piñera se reunirá este sábado a las 12:00 horas con el rey Emérito de España, Juan Carlos I y las 12:30 horas con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Posteriormente, a las 17:00 horas tendrá una reunión con Lenin Moreno, presidente de Ecuador, y con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

El Presidente electo terminará sus reuniones a primera hora del domingo cuando reciba al mandatario argentino, Mauricio Macri.

Expectación en torno a Evo Morales

Uno de los mandatarios de los que más se ha hablado en la previa es el presidente de Bolivia, Evo Morales, que llegará a Chile tras desplegar en su país una bandera gigante que esperan se extienda por más de 200 kilómetros, como parte de su revindicación marítima.

La delegación boliviana llegará el sábado a Santiago y se trasladará el domingo a la Ciudad Puerto, confirmó el canciller altiplánico Fernando Huanacuni, quien dijo que habrá disponibilidad de diálogo para tratar temas pendientes y de interés común.

Todo esto se dará a sólo ocho días de que comiencen los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos).

Este viernes el agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, visitó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y a su salida prefirió no comentar la visita del mandatario boliviano: "Esos no son temas que me competen a mí", dijo.

"Yo no comento -y lo he hecho como agente desde el comienzo- los temas que dice el presidente Evo Morales, su canciller. Eso no quiere decir que no pueden ser objetos de comentario, pero no soy yo la persona a la que le corresponde hacer esos comentarios", acotó.

Onemi decretó Alerta Temprana Preventiva

Asimismo, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) decretó Alerta Temprana Preventiva "desde las 21:00 horas (del sábado), si no sucediera ningún otro evento especial, para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar", indicó el director regional, Guillermo de la Maza.

No obstante, precisó la autoridad regional, "hay monitoreo y disposición especial de recursos, en materia de incendios forestales y en materia de todo tipo de eventos para que esta actividad se desarrolle en normalidad, pero así también todas las actividades en la región".

"Recordemos que esto incide principalmente en Valparaíso y Viña del Mar, con Cerro Castillo, el Congreso Nacional, parte de Casablanca en el tránsito en algún momento, la Ruta 68 también tiene una cobertura especial y así lo tiene en monitoreo toda la región en forma permanente", detalló De La Maza.

Onemi explicó que, en caso de que ocurra una emergencia durante la ceremonia -como el sismo que mantuvo en vilo el cambio de mando de 2010-, hay un plan establecido: una evacuación que implicará salir hacia la avenida Argentina y luego subir hacia el cerro Larraín, aunque cada delegación -por ejemplo, la de los mandatarios que participarán en la actividad- tienen sus planes especiales.

Plan para evitar choques entre bacheletistas y piñeristas

Asimismo, se suman medidas para evitar que en los alrededores del Congreso Nacional se enfrenten los adherentes de la Presidenta Michelle Bachelet y el Mandatario electo Sebastián Piñera.

"Quienes apoyan a nuestra Presidenta (se pide que) lo hagan por Rawson y Pedro Montt y los partidarios del futuro Presidente lo hagan por 12 de febrero", señaló el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney.

"Una vez que la Presidenta deje de serlo y se retire, (se sugiere que) se retiren también los partidarios de la Presidenta, de tal manera de darle oportunidad para que el Presidente entrante lo pueda hacer con sus partidarios. Tengo confianza que un acto de esta naturaleza no va a generar mayores problemas, pero igual hay que tomar medidas de precaución", remarcó. Aldoney.

Cabe consignar que, hasta el momento, no hay solicitudes de permisos para realizar marchas.

Carabineros no quiso hacer vocería respecto a estos planes, lo mismo que pasó en un principio en la Gobernación de Valparaíso; algo que finalmente la autoridad provincial sí realizar.