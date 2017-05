Alarma de incendio obligó a evacuar a Bachelet en aeropuerto de Nueva Zelanda

Bachelet no quiso pasar a un sitio de protección VIP: "No iba a ir yo a un lugar seguro y todos los demás quedarse con problemas", explicó.

Una alarma de incendio provocó este lunes la evacuación de un sector del Aeropuerto de Auckland, Nueva Zelanda, justo en momentos en los que se encontraba allí la Presidenta Michelle Bachelet y su comitiva.

"En el primer piso nos pidieron que evacuáramos al segundo piso (...) Acaba de terminar la alarma, así que, aparentemente, el problema ha sido resuelto", dijo Bachelet a los periodistas que la acompañaban.

La prensa le preguntó a la Jefa de Estado si pasó susto durante el incidente, a lo que ella respondió: "No, para nada. Podemos estar tranquilos".

La alarma se activó en medio de trabajos de remodelación en el aeropuerto. Según se comentó, las máquinas hicieron saltar chispas y eso provocó el temor a una emergencia y que se evacuara la zona donde estaba Bachelet junto a los ministros y parlamentarios que la acompañaron a su gira por Indonesia y China.

Así fue la evacuación de la comitiva presidencial en Nueva Zelandia por alarma de incendio (video: Rafael Pardo) Posted by Radio Cooperativa on lunes, 15 de mayo de 2017

"Habría un obrero que habría cortado un cable, pero la verdad es que paró la alarma, así que, aparentemente, el tema se resolvió", reiteró Bachelet, a quien el personal del aeropuerto ofreció retirarse a una zona más segura, pero lo desechó.

"Siempre hay un VIP. (Me preguntaron) si quería ir ahí, donde no había alarma de evacuación, pero preferí quedarme con todos ustedes, pues. No iba a ir yo a un lugar seguro y todos los demás quedarse con problemas (...) Me pareció mejor quedarme con todos, porque así, si todos teníamos que evacuar, evacuábamos todos", explicó.

Evacuación de un sector del aeropuerto de Auckland durante escala técnica del avión presidencial @Cooperativa #CooperativaComenta pic.twitter.com/Txj1pt4Hsb — rafael pardo (@rafadelagente) 15 de mayo de 2017

Planificando el regreso

El incidente no provocó retraso en el itinerario del avión presidencial, por lo que su arribo a Chile se mantiene previsto para las 08:00 horas de mañana martes.

El periodista de Cooperativa Rafael Pardo reportó que Bachelet tendrá una reunión informativa al llegar a Santiago, alrededor de las 08:15 horas, y en ella se definirá si viaja mañana mismo o con posterioridad a las zonas afectadas por las inundaciones.