Analista político: "La derecha busca disputar el espacio que tradicionalmente era de la izquierda"

El analista político Marco Moreno afirmó en El Diario de Cooperativa que la derecha que llegó a gobernar el domingo con el Presidente Sebastián Piñera "busca disputar el espacio político que tradicionalmente había sido de la izquierda", con temas como Ley de Identidad de Género y el área social.

El decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central sostuvo que hoy para Chile Vamos son prioridad temas como "la situación con los niños que están bajo el amparo del Estado en los centros del Sename, la situación en Carabineros (...) la ley de identidad de género", algo que quedó demostrado en las urgencias para 12 proyectos anunciadas el lunes.

"Esta es una derecha más pragmática, que busca disputarle el espacio político que tradicionalmente había sido de la izquierda, por ejemplo en estos temas: los temas de identidad de género es una clara demostración de eso, y también en los temas sociales, que es poner en el foco principal de su gestión la preocupación de los niños que han sido desprotegidos por el Estado que los tiene a su cargo", sostuvo.

Foco en "las cuestiones concretas"

El cientista indicó que "es, sin duda, un cambio bien importante. Se ha hablado de que esta derecha es una derecha más política, que Piñera había aprendido de los cuatro años que fue Presidente y había tomado decisiones distintas, y eso lo estamos comenzando a ver".

"Llegó un Presidente con muchas acciones desplegando a menos de 24 horas de instalado de su Gobierno. Fijó lo que él ha denominado los cinco acuerdos nacionales, llamando a la unidad en torno a esos acuerdos, y sus prioridades parecen estar menos en las grandes reformas estructurales que se hicieron en el Gobierno anterior, el Gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet, y mucho más en las cuestiones más concretas, más cotidianas, que están en el centro de la opinión pública y en el interés de la gente", comentó sobre el primer día laboral de Piñera.

"Piñera tomó decisiones que se habían postergado"

Tras la renuncia del general director de Carabineros Bruno Villalobos, que se concretó ayer lunes, Moreno sostuvo que "se venía arrastrando algo que resultaba cada vez más incomprensible, que era mantener al general director de Carabineros en su mando, a pesar del fuerte cuestionamiento no sólo de la opinión pública, sino que al interior de la propia institución había un fuerte cuestionamiento a su mantención".

"De alguna manera, comunicacionalmente, el Presidente Piñera tomó estos temas que no estaban cerrados y finalmente, en una acertada estrategia comunicacional, tomó posición frente a los problemas y tomó decisión respecto de esto. Eso en política vale mucho", agregó.

"En política no vale tanto lo que es, sino lo que parece, y lo que parece es (...) que el Presidente Piñera tomó decisiones que se habían postergado, no sabemos muy bien por qué y a la opinión pública le queda menos claro todavía cuáles eran las razones por cuál no se decidía estos cambios que eran esperados", indicó el académico.