Gobierno de Piñera se instala en intendencias y gobernaciones a lo largo del país

Al asumir este domingo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en regiones tuvo lugar la toma de poder de los intendentes y gobernadores.

En la Región del Biobío, María Teresa Browne asumió la Gobernación de Biobío en reemplazo de Cristián Fuentes Fuentes (PRI), acusado de apoyar a Alejandro Guillier en las pasadas elecciones presidenciales.

La nueva autoridad, egresada de diseño gráfico y hermana del ex RN Pedro Browne, expresó que "ha sido un honor el llamado del Ministerio del Interior, feliz de aceptarlo, es un gran desafío que viene por delante y con muchas ganas de trabajar, que trabajemos todos juntos y saquemos adelante nuestro provincia".

"Entiendo que Cristián Fuentes dejó su cargo, me llamaron y, una vez que llamaron, yo acepté feliz el cargo. Desconozco cómo fue (la salida de Fuentes). Feliz de poder trabajar y lo que viene para delante es sólo trabajar", aseveró.

Mientras que en la Región de Coquimbo, donde está instalado el debate ambiental por el proyecto minero-portuario Dominga, la periodista y ex concejala Lucía Pinto (UDI) asumió como intendenta.

"La minera Dominga, en este minuto, está siguiendo su curso institucional. Está próximo a reunirse el Tribunal Ambiental, de manera que hay que esperar que se pronuncie. Si llega nuevamente a nosotros, ahí veremos cuáles son las opiniones y analizaremos la situación", indicó.

Consultada sobre el un área marina protegida en la comuna de La Higuera, en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, sostuvo que "tenemos que revisar todavía. El área marina todavía no está delimitada, así que es un trabajo que se nos viene por delante".

Por su parte, en la Gobernación de Iquique asumirá Álvaro Arturo Jofré Cáceres (RN), quien fue electo en las pasadas elecciones para consejero regional, pero Piñera lo convocó para ser gobernador.

Es por esto que deberá asumir como consejero regional, luego renunciar y luego tomar el cargo como gobernador regional, asumiendo en su posición de core el segundo más votado, José Lagos, quien manifestó que "esta es una bendición de Dios. Dios valora el trabajo de verdad cuando trabajamos para la gente".

"En ese sentido, no tengo mayores reparos y agradecer a Dios que me dio la oportunidad nuevamente, a raíz del hecho mismo, de poder servir a la gente de mi región como lo he hecho durante tantos años. Eso me hace inmensamente feliz", declaró.

Algunas autoridades asumirán durante la tarde de este domingo.