Piñera afirma que la nueva Ley Antiterrorista no es contra el pueblo mapuche

El Presidente Sebastián Piñera defendió su proyecto de reforma a la Ley Antiterrorista y negó que sus medidas busquen "aumentar la represión" en La Araucanía y "criminalizar al pueblo mapuche", como señala la oposición.

La iniciativa -firmada el jueves en Temuco por el Mandatario, durante su primer viaje a la región- contempla 11 elementos, como una nueva definición del tipo penal de terrorismo, la incorporación de técnicas investigativas adicionales y el uso de agentes encubiertos, entre otros aspectos.

En medio de la tensión por este tema, Piñera -acompañado de su gabinete de ministros y subsecretarios- participó este domingo de una "oración especial por el Gobierno y las nuevas autoridades" en la Catedral Evangélica de Chile, ubicada en la comuna de Estación Central.

A la salida del templo, alrededor del mediodía, el Presidente comentó que "hasta ahora el terrorismo estaba avanzando en nuestro país porque había una actitud de ambigüedad, de debilidad, y eso fomenta la impunidad".

"Creo que con los perfeccionamientos a la Ley Antiterrorista estamos defendiendo nuestra democracia, defendiendo los derechos humanos", dijo el Mandatario, y aseguró: "Por supuesto que esto no lo hacemos en contra de un pueblo".

"Los terroristas son terroristas, independientemente de la etnia, de la religión o del origen que ellos tengan. Por lo tanto, confundir a los mapuche con terrorismo es un tremendo error que este Presidente no va a permitir", remató.

Segpres: El mandato de la ciudadanía es cumplir el programa

En paralelo, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel (Evópoli) -que está a la cabeza de las negociaciones en el Congreso Nacional-, aludió a que es la ciudadanía la que eligió a este Ejecutivo para gobernar, por lo tanto se debe cumplir con lo propuesto en su programa.

"Éste es un tema bien de fondo: cuando un Gobierno gana tiene un compromiso con la ciudadanía, tiene un programa de Gobierno y es un mandato democrático que hay que cumplir. Es parte de la legitimidad del ejercicio del poder en democracia. Por lo tanto, yo creo que tanto la oposición como el oficialismo tienen que recordar ese punto. Son roles distintos y no hay que confundirse", sentenció el jefe de la Segpres.

Senador Pizarro (DC): Gobierno quiere imponer más que buscar acuerdos

En diálogo con Cooperativa, el senador Jorge Pizarro (Democracia Cristiana) -que estuvo en los Países Bajos como parte de la delegación que acompaña al equipo jurídico en los alegatos finales en la Corte de La Haya, en el marco de la demanda marítima boliviana- dijo creer que el Ejecutivo busca imponer más que buscar acuerdos.

"El Gobierno de Piñera está cayendo en lo mismo que hizo en su primer Gobierno, que es anunciar una cosa y después de tratar de hacer otra. En esa oportunidad lo llamamos 'la letra chica'; ahora pareciera que de las buenas intenciones o declaraciones rimbombantes pasamos a la cruda realidad de un Gobierno que quiere imponer más que buscar acuerdos", reprochó el parlamentario.

Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, reiteró sus cuestionamientos y dijo que "fue un error grave asociar el terrorismo con la cuestión de La Araucanía".

"Terrorismo, sus manifestaciones, ha habido en la Región Metropolitana, en distintos lugares del país que se han calificado en algunos procedimientos como tales. Demonizar un poco a la región y el conflicto con el pueblo hermano mapuche, creo que no es acertado", manifestó el legislador por el Distrito Nº 4.

Senador García (RN) no ve ambiente para acuerdos

Por su parte -y con algo de resignación-, el senador de Renovación Nacional por La Araucanía José García Ruminot reconoció a Cooperativa que ya no ve a estas alturas un ambiente para acuerdos.

"Me había hecho la idea (de un acuerdo), fruto de las conversaciones, principalmente del trabajo en la Comisión de Seguridad del Senado, en la que habíamos logrado un consenso bastante amplio, pero creo que las declaraciones de los últimos días, luego del anuncio del Presidente Piñera, me indican que ese consenso no existe y eso me da mucha pena", expresó el parlamentario.

Se espera que en la primera semana de abril el Gobierno ingrese al Congreso los cambios -vía indicación sustitutiva- a la reforma a la Ley Antiterrorista, que está en trámite en el Senado.