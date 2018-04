Piñera afirma que se enteró "con sorpresa" de la compra del Lexus

El Presidente Sebastián Piñera aseguró haber reaccionado "con sorpresa" cuando se enteró de que el Gobierno había adquirido un automóvil Lexus de 70 millones de pesos para sus traslados.

En una actividad realizada el domingo, el Mandatario se refirió a la polémica desatada el sábado, que llevó a que, pocas horas después de difundirse la información a través de la prensa, la compra fuera dejada sin efecto.

"Ayer (sábado), con sorpresa, me enteré de que la Presidencia, haciendo uso de un presupuesto que había aprobado el Gobierno anterior, había decidido comprar un automóvil para el Presidente; tal vez porque no me conocen", comentó.

"Cuando me enteré di orden de cancelar esa compra, y voy a seguir usando mi automóvil particular", añadió el Presidente.

Según un comunicado difundido el sábado por el Gobierno, "el Presidente de la República instruyó que su auto particular, y que actualmente ocupa para trasladarse, sea entregado en comodato gratuito a la Dirección Administrativa del Palacio de La Moneda, para que cumpla con toda la normativa que requiere un vehículo para ser utilizado por el Presidente de la República".