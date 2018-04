Presidente dejó en manos de Contraloría designación de su hermano Pablo Piñera

El Presidente Sebastián Piñera ratificó la tarde de este martes la polémica designación de su hermano Pablo Piñera como embajador en Argentina, sin embargo, confirmó que no viajará a Buenos Aires a asumir su cargo hasta que la Contraloría General de la República se pronuncie respecto a su nombramiento.

A través de un comunicado de prensa, La Moneda destacó la trayectoria de Pablo Piñera Echenique aunque anunció que será "prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría" frente al requerimiento de la oposición.

En la declaración, el Presidente Sebastián Piñera ratificó que "aquí no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, sino sólo a un legítimo interés público".

El Mandatario apuntó que "algunos parlamentarios de oposición han presentado un requerimiento ante la Contraloría General de la República respecto de este nombramiento, en consecuencia, y por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento".

En el comunicado, Piñera destaca el "amplio conocimiento del sector público y privado" de su hermano y su "profunda experiencia en políticas públicas y en relaciones exteriores", además de su "sólida formación profesional y académica y un adecuado conocimiento de Argentina".

El Jefe de Estado concluye manifestando que "estoy convencido que (Pablo Piñera) reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina. Esta opinión ha sido compartida públicamente por ex cancilleres de la Concertación como Alejandro Foxley, José Miguel Insulza y Soledad Alvear".

Debido a esta decisión, el hermano del Mandatario no se sumará a la comitiva presidencial que este miércoles iniciará una gira a Argentina.