Repetto rechazó críticas de Valente por déficit: "Confunde ingresos efectivos con teóricos"

La presidenta del Consejo Fiscal Asesor (CFA), Andrea Repetto, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, José Ramón Valente, quien en la víspera acusó en Cooperativa al Gobierno de Michelle Bachelet de "mentirles a los chilenos" por supuestamente "ocultar" un déficit adicional al déficit fiscal estructural informado por la anterior Administración.

La Dirección de Presupuesto (Dipres) estimó en primer momento un déficit de 1,7 por ciento, pero en los últimos días las anteriores autoridades informaron al Ejecutivo que, por errores en el cálculo, el déficit estructural llegó realmente al 2,1 por ciento, una diferencia de 1.100 millones de pesos.

Según comentó Repetto, ambas cifras emanan de la Dipres, pero son visadas por el Consejo Fiscal Asesor que ella lidera.

"A finales de enero la estimación se hizo con un supuesto que subestimaba lo que Codelco estaba vendiendo la libra de cobre, que había sido bajo durante el año, pero la cifra se elevó rápidamente y eso hizo que se elevara la estimación de ingresos que está teniendo Codelco", explicó la economista.

"Al compararlo con los precios estructurales o los precios efectivos, había una cierta reversión. Lo que sucede es que Codelco está vendiendo a precios más altos que lo que se esperaba para el largo plazo", lo que "es una buena noticia -porque eso significa que van a llegar más recursos al Fisco-, pero, para efectos estructurales, estamos recibiendo más de lo que se esperaría recibieran en el largo plazo".

"Estamos en una situación en que a este mismo nivel de gasto apareciera como si tuviéramos un déficit estructural más alto", dijo Repetto, e indicó que "el error es de Dipres: la Dirección de Presupuesto subestimó un precio y lo corrigió y eso es lo que hace la diferencia".

Lee además: Ministro de Economía: "El Gobierno de Bachelet les mintió a los chilenos"

"Llama la atención el vocabulario"

La experta desestimó además la crítica del ministro Valente tanto por el tono como por el fondo, ya que consideró que el secretario de Estado está confundiendo los ingresos efectivos con los ingresos teóricos o estructurales.

"Llama la atención lo tajante del juicio, de que esto es una mentira, él (Valente) es parte de un Gobierno que está llamando a la unidad nacional y llama la atención que utilice ese vocabulario, cuando en realidad lo que sucedió fue un error, una subestimación y no hubo dolo ni mala intención", sostuvo Repetto.

"Lo otro que llama la atención, y que creo que es más importante en el largo plazo, es que el ministro Valente está confundiendo pareciera -por lo menos esa impresión da- los ingresos efectivos de los ingresos estructurales", añadió.

La doctora en economía detalló que "los ingresos efectivos es la plata que le entra al Fisco, ya sea por los impuestos, por las utilidades de las empresas públicas, entre ellas Codelco, y con eso se calcula el déficit efectivo. Lo que entró menos lo que salió. El déficit estructural y los ingresos estructurales son una guía teórica, no son números, no es dinero que de verdad que ingresa, sino que es un cálculo teórico de cuanto serían los ingresos que tendría el Fisco si estuviésemos en un año normal".

"Esta revisión de los ingresos estructurales -recalcó Repetto- fue una revisión de una estimación de los fondos que habría si estuviéramos en un año normal, (pero) no estamos en un año normal y no es plata que entra o plata que sale, por lo tanto esos mil millones no es que no los tengamos", recalcó.

"Hay problemas fiscales, hay estrechez fiscal; por supuesto que el Gobierno debe preocuparse, pero tiende a confundir a la opinión pública hablar de fondos efectivos cuando estamos hablando de fondos teóricos, fondos estructurales", apuntó.

Lee también: Ex ministro Eyzaguirre respondió a críticas de Valente por déficit: Está mal informado

"Se le pone más difícil la pista al Gobierno"

Por otro lado, la académica admitió como real la aseveración del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien planteó que este error de cálculo impactará en las cuentas fiscales.

"Eso es verdad, se le pone más difícil la pista a este Gobierno. Este Gobierno que entró, por lo menos en campaña, dijo que esperaba que en ocho años llegara la convergencia en el balance estructural, eso significa que los gastos que se hacen año a año se asimilen a esos ingresos de largo plazo, esos ingresos teóricos que habría en un año normal. Estamos en 2,1 por ciento, y no 1,7 por ciento, y eso, en el fondo, aleja aún más a este Gobierno de esa meta a la que quisiera llegar en ocho años", reconoció la economista.

"El ministro Larraín lo explicó muy bien: es un error lamentable, es un error importante, es un error grave, pero es un error", concluyó.