Senador Chahuán: "Nadie está de acuerdo con el pituto"

El senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán aseguró en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que "nadie está de acuerdo con el pituto" en el aparato público, y recalcó que en su partido existe apoyo al proyecto de Evópoli contra el nepotismo.

La iniciativa fue impulsada por parlamentarios de Evópoli en medio del impasse por la fallida designación de Pablo Piñera, hermano del Presidente, como embajador en Argentina e, incluso, ha sido calificada por el Gobierno como una "buena idea", pese a que sectores de Chile Vamos la tildaron de "oportunista".

Consultado respecto a si RN se suma al proyecto, Chahuán aseguró que "sí, de todas maneras".

"Por supuesto que nosotros consideramos que es importante que no hayan vínculos de parentesco en el Poder Político, pero hay momentos y momentos para plantearlo. Por eso nosotros hablamos de lealtad y compromiso, de saber cuándo se tienen que tomar esas decisiones", indicó.

Respecto a esto último, Chahuán insistió en sus críticas contra el senador de Evópoli y ex candidato presidencial Felipe Kast, sobre quien ya ha dicho que "no puede perfilar una candidatura presidencial a costa del Presidente en ejercicio".

"No se puede construir un liderazgo presidencial a costa del liderazgo del Presidente en ejercicio. Ese es el tema de fondo", dijo esta tarde a Lo Que Queda del Día.

"Diría que hay tiempos y tiempos, y las coaliciones para ser sanas, para que crezcan saludables, para que haya confianzas, se requiere que se usen los instrumentos internos que tienen las propias coaliciones para resolver las diferencias", sostuvo Chahuán.

El parlamentario agregó que "si alguien tiene una diferencia, por supuesto que hay que resolverla, pero nadie está porque acá se instale el nepotismo en la administración del Estado, eso es claro".

"¿Habrá personas obviamente que tengan competencias y que tengan algún vínculo parentesco? Sí, por supuesto que hay y eso hay que poder distinguir. Tampoco se puede frustrar la voluntad y la capacidad de trabajar de las personas si son competentes", pero con "por supuesto que nadie está de acuerdo con el pituto, nadie, y menos con el abuso del poder desde el Gobierno".

"Hay que entrar a regular para efectos de evitar abusos"

Al ser consultado por los cerca de 30 funcionarios o asesores de Gobierno que tienen vínculos familiares con alguna figura política, Chahuán sostuvo que "hay que ver si tienen las competencias del caso".

"No me cabe duda que las tienen, pero hay que entrar a regular, si es que es necesario, para efectos de evitar abusos. Eso no es bueno ni aquí en este Gobierno ni en cualquier otro", sentenció.