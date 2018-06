Vocera de Gobierno: "Si hay un Presidente que escucha a las mujeres, ese es Piñera"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó este lunes que no se puede juzgar la gestión del Presidente Sebastián Piñera en base a sus declaraciones del viernes, respecto al "piropo" que lanzó el Mandatario a la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), a la salida de la cuenta pública ("Tan linda que se ve y tan dura que es").

La vocera de Gobierno dijo que hay que ver los hechos y las medidas que ha impulsado el Jefe de Estado.

"Fue el propio Presidente Sebastián Piñera que relevó el rol de la mujer, no solamente sacando adelante una ley de post natal de seis meses, incorporando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que sanciona la violencia en el pololeo, seguimos comprometidos con equiparar la cancha", manifestó.

La secretaria de Estado llamó a terminar "con tratar de sacar ventajas políticas, porque si hay un Presidente que escucha a las mujeres, que toma decisiones a favor de las mujeres, ese Presidente se llama Sebastián Piñera".

La líder del movimiento Amplitud, Lily Pérez, también defendió al Mandatario, asegurando en El Primer Café de Cooperativa que Piñera "no tuvo ninguna intención ofensiva" en sus comentadas palabras y que fue "más para anécdota".

Piñera: "Ya no se sabe qué se puede y qué no se puede decir"

Más temprano, Piñera fue consultado en radio ADN sobre el "piropo" a Fernández, asegurando que "la gente está exagerando más de la cuenta" e, incluso, calificó de "absurda" la multa por un piropo en Las Condes ("Coma más ensalada para que conserve su linda silueta").

"A veces nos hemos pasado al otro extremo. Tanto es así que a esta altura yo no sé o muchos no saben qué se puede y qué no se puede decir. Casi no vamos a poder hablar con este verdadero péndulo... Nos pasamos de un extremo, donde le podíamos decir las barbaridades más grandes a las mujeres, al otro extremo, en que no se le puede ni siquiera a una mujer que es linda", dijo el Jefe de Estado.

"En el Ejecutivo no están entendiendo nada"

Estas declaraciones de Piñera causaron molestia a sólo días de la marcha feminista del próximo miércoles.

La coordinadora del movimiento 8 de Marzo, Alondra Carrillo, indicó que "el Gobierno ha dado muestras, especialmente el Presidente Piñera, de una incapacidad muy profunda de poder entender de qué se trata este movimiento y de qué se trata la interpelación feminista en términos generales y que el Presidente crea que esto se trata de censura o de cosas que se pueden o no se pueden decir".

"Solamente es expresión de que hoy no sabe cómo responder al hecho de que el movimiento cuestione sus privilegios y los privilegios de todos los hombres", añadió.

A su vez, la vocera de la Cones, Amanda Opazo, expresó que desde el Ejecutivo "no están entendiendo nada del movimiento estudiantil, no están entendiendo nada del movimiento feminista".

"O sea, vemos a un Sebastián Piñera que durante su campaña de que las mujeres se hagan las muertas y se tiren al suelo y los hombres que se hagan los vivos y se tiren encima, tenemos un ministro dentro de este mismo Gobierno que habla de que sus hijos son campeones por usar más condones", recordó.

La dirigenta estudiantil agregó que "no es un cambio que solamente se soluciona con un par de protocolos dentro de la educación, sino que es un cambio que se basa en el tema que exista igual pega, igual paga, dentro de las trabajadoras y de que exista el tema de las isapres".

La marcha está convocada para este miércoles a las 11:00 horas y esperan manifestarse por la Alameda, aunque desde la Intendencia Metropolitana llamaron a marchar por Recoleta.

Este lunes es la última reunión de coordinación de las organizaciones convocantes, donde se definirá si aceptan o no el recorrido alternativo.