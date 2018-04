Caso Luchsinger: Suspenden audiencia por licencias médicas de jueza e imputado

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco decidió suspender el juicio en contra de los 11 comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, tras la salida de una de las juezas y la licencia médica presentada por uno de los imputados.

Según publicó La Tercera, la jueza Ximena Saldivia presentó una licencia por 10 días, razón por la que abandonará este juicio, cuyos alegatos de clausura se iniciarían este lunes.

Se desconocen las razones de la licencia presentada por la magistrada, aunque uno de los intervinientes comentó que "estuvo toda la jornada del juicio llorando".

Debido a esta licencia, Saldivia dejó el proceso y fue reemplazada por el juez Juan Mauricio Poblete, quien ha asistido a todas las audiencias.

Una de las imputadas, la machi Francisca Linconao, apuntó a posibles presiones por parte del abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, a quien acusó de "ensuciar la causa".

"Yo no sé de qué manera un abogado puede presionar a un juez, en estas circunstancias estos son juicios públicos y todos somos testigos y responsables de los actos de cada uno de nosotros, por mi parte no ha habido ninguna actuación de la cual ella pueda hacerme un reproche y de hecho hasta aquí no lo ha hecho", respondió Hermosilla.

En paralelo, el abogado Marcelo Pizarro, defensor del comunero Eliseo Catrilaf, pidió la suspensión de la audiencia debido a que una caída de un caballo le provocó un esguince al imputado, como publicó La Segunda.

La argumentación del abogado es que la presencia del imputado en todas las audiencias forman parte de su derecho a una debida defensa.

Los alegatos de clausura se iniciarán el miércoles 25 de abril, según confirmaron desde el tribunal, y se espera que se extiendan hasta el 2 de mayo.