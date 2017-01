Amnistía: El Gobierno no ha hecho gestiones para cambiar la situación de la machi Linconao

La directora ejecutiva de Aministía Internacional, Ana Piquer, comentó la situación de la machi Francisca Linconao, quien cumplió 13 días en huelga de hambre, imputada en el caso por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

En conversación con La Historia es Nuestra, la abogada precisó que el Ejecutivo, que es querellante en el caso, tiene opciones para intervenir en este caso para que la autoridad ancestral pueda abandonar la prisión preventiva para ir a un arresto domiciliario y esperar así el juicio, considerando que aún no ha sido encontrada culpable.

"No hemos tenido ninguna información hasta ahora de que el Gobierno haya hecho ninguna gestión a favor de la machi a nivel judicial. El Gobierno aparece como querellante, cosa que en sí misma nos plantea ciertos cuestionamientos, y además de eso no ha hecho acciones judiciales efectivas o activas para tratar de cambiar la situación en que está la machi en este momento", manifestó Piquer.

"Dado que el Gobierno está actuando como querellante, hay un rol que puede cumplir en solicitar por distintos caminos que se modifique la situación de la machi Linconao en este momento y eso es algo que el Gobierno no ha hecho. Fundamentalmente son dos: uno es al apoyo al recurso de amparo presentado por la Defensoría y el otro sería pedir la revisión de la medida cautelar", añadió la abogada.

En cuanto a las vías para modificar la prisión preventiva de la machi, Ana Piquer sostuvo que está pendiente la revisión del mencionado recurso de amparo.

"Tenemos mucha fe en que el recurso de amparo sea una manera de que espere el jucio en libertad o por lo menos en arresto domiciliario, no estamos hablando que se la declare inocente sin juicio, sino que simplemente pueda esperar el juicio en otras condiciones", indicó.

Ese recurso de amparo está pendiente en la Corte de Apelaciones de Temuco "que podría ser un camino para cuestionar la ausencia de justificación en la decisión del ministro Luis Troncoso (quien reiteradamente ha rechazado el cambio de cautelar de la machi) y por esa vía eventualmente revertir la decisión y que se vuelva a ver el caso y que se revise nuevamente la medida cautelar".

Violación de la presunción de inocencia

Asimismo, Piquer recordó que Francisca Linconao es imputada, pero aún no ha sido condenada, por lo que la prisión preventiva de alguna manera va contra el debido proceso.

"La machi Linconao está siendo imputada por un delito, pero no ha sido condenada por este delito, todavía no ha ido a juicio propiamente tal. Se está todavía en la etapa de investigación y ahora en la preparación de juicio oral y eso significa que ella está amparada, de acuerdo a los estándares de un debido proceso, por lo que se llama presunción de inocencia: a ella se la presume inocente mientras no se pruebe lo contrario", sostuvo.

Además criticó que "muchas veces sucede que el único factor que se toma en consideración al momento de evaluar una prisión preventiva es la gravedad del delito, si el delito es grave debiera estar preso y eso en la práctica lo que está haciendo es condenar a la persona anticipadamente, no se está respetando la presunción de inocencia, porque se está haciendo una suerte de sanción anticipada porque está siendo imputada por un delito grave".

INDH: El telón de fondo en la ley antiterrorista

En tanto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, también se refirió a la situación de la machi Linconao, asegurando que el telón de fondo de este caso es la ley antiterrorista.

"El telón de fondo de la situación y varios casos en La Araucanía, con críticas principalmente de las personas imputadas, es la Ley Antiterrorista. La Ley Antiterrorista no puede desconocer principios básicos del debido proceso, en todo el mundo existen legislaciones de excepciones, que abordan casos gravísimos de terrorismo, pero aquí todos los órganos internacionales en materia de DDHH son constantes en decir que eso no puede violar el debido proceso", dijo Marelic.

"En materia antiterrorista, cuando se está acusado y sin importar la prueba, solamente la acusación, tenemos la inversión de la carga de la presunción de inocencia, entonces para poder salir bajo una ley antiterrorista uno tiene que probar que es inocente y generar prueba para la inocencia y no simplemente lo contrario que rige en todos los otros casos, que es probar la culpabilidad o dar indicios de culpabilidad", añadió Marelic.

Además, enfatizó que la prisión preventiva de Linconao se mantiene debido a que al estar acusada por ley antiterrorista requiere de la unanimidad de los magistrados para un eventual cambio de la medida cautelar, lo que aquí no ha ocurrido.

"La machi está en prisión preventiva porque no se ha logrado la unanimidad de los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco. No es que la machi sea declarada inocente, la investigación tiene que seguir. Además, no es que se deje libre, sino que se le cambie a una medida de prisión preventiva por arresto domiciliario", aseveró.

"El Juzgado de Garantía en cuatro oportunidades le ha concedido el cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario, y por lo menos en la última oportunidad, la mayoría de la Corte de Apelaciones de Temuco ha respaldado el cambio, pero como la Constitución establece que para liberar a una persona acusada de crimen terrorista tiene que tener la unanimidad y por el voto de un ministro la machi está en esta situación", concluyó.