Celestino Córdova exige renovar su rewe y advierte: "Daré hasta la vida si es necesario"

El machi Celestino Córdova aseguró desde prisión que tomó la decisión de "dar hasta la vida si es necesario" e hizo un llamado a todas las comunidades a movilizarse hasta lograr que el Gobierno le permita renovar su rewe.

A través de un mensaje que grabó desde la Cárcel de Temuco, Córdova manifestó que "hoy en día me encuentro nuevamente dentro de la cárcel de Temuco, en la cual el Estado de Chile, su Gobierno en este caso, aún no me ha podido responder la demanda que estoy llevando a cabo, dentro de ello lo que dice relación con mi salida a mi rewe por 48 horas".

En el audio, hecho público por la Red de Apoyo al Machi, Córdova acusó que "el Estado de Chile nos ha engañado" y que "por lo tanto, no podemos dejar impune eso", por lo que realizó un "amplio y fuerte llamado a todas las comunidades en resistencia, todas comunidades mapuche y no mapuche de todo el Wallmapu, a que puedan movilizarse para poder obtener mi salida hacia mi rewe".

El machi aseguró que es algo "totalmente alcanzable", por lo que "he tomado la decisión de dar hasta la vida si es necesario. Prefiero morir luchando en caso que no se me otorgue mi salida a mi rewe", aseguró.

"Le pido de todo corazón a toda la gente, de todos los credos también, para que puedan pronunciarse al respecto de la situación de mi salud. Todas personas mapuche y de pueblos originarios que están encargados de asuntos de salud indígena a nivel del Wallmapu para que puedan pronunciarse respecto a la situación que estoy viviendo", agregó.

Y finalizó: "En este momento me encuentro en un grave estado de salud. Son las últimas voces que voy a sacar a nivel nacional e internacional para que puedan ser escuchadas. Hago un profundo y fuerte llamado a que puedan movilizarse".

El machi Celestino Córdova cumple 34 días de su nueva huelga de hambre este miércoles.

Intendente: "No corresponde" que tenga comunicación con el exterior

Desde el Gobierno regional, el intendente Luis Mayol, cuestionó que el machi Celestino Córdova haya podido enviar este mensaje al exterior y aseguró que "no corresponde".

Mayol aseguró que "ha habido una tremenda polémica ahora último en Gendarmería porque en todo Chile, los reos en forma subrepticia, ingresan celulares y se comunican con el exterior, lo cual no está permitido".

Además, el intendente aseguró que no cree que el Estado lo esté persiguiendo, "yo creo que está muy equivocado", dijo.

"Aquí quien toma la decisión respecto a si puede salir o no puede salir, es Gendarmería a quien le corresponde legalmente, que analiza las condiciones de seguridad para estos efectos. Y luego, Gendarmería depende de Ministerio de Justicia, así que son ellos los que deciden", dijo.

Y agregó que "mi opinión personal es que es una situación bastante insólita. Porque una persona que está condenada a 18 años por un crimen que es atroz y que no ha colaborado en absoluto, es un poco presuntuoso decir que tiene un derecho a salir. No ha hecho gestos que tengan por objeto sacar una conclusión como que hay algún arrepentimiento o algún sentido de ayudar".