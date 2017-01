Diputadas de la Nueva Mayoría visitarán a machi Francisca Linconao

Cuatro diputadas de la Nueva Mayoría entregaron una carta dirigida a la Presidenta Bachelet pidiéndole que se tomen medidas para garantizar la salud de la machi Francisca Linconao, quien lleva 13 días en huelga de hambre.

Cristina Girardi (PPD), Daniela Cicardini (PS), Karol Cariola y Camila Vallejo (ambas del PC), llegaron en la mañana de este miércoles a La Moneda y confirmaron que viajarán a Temuco para visitar a Linconao.

"Lo que acá se está haciendo es incriminar a una persona bajo la ley antiterrorista, que no deja ni siquiera el espacio a la presunción de inocencia. Esta es una ley que genera un juicio de partida, que genera incluso condenas previo a un proceso de investigación", dijo Cariola.

"Por eso también lo que nosotros le hemos solicitado a la Presidenta de la República es que el Gobierno, al hacerse parte de esta querella invocando la ley antiterrorista, comete un error y lo que estamos solicitando es que ese error se enmiende eliminando la ley antiterrorista de esta invocación que se hizo ante la situación particular de la machi Francisca Linconao", recalcó la parlamentaria.

Cabe recordar que Linconao se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el marco de la investigación por el caso Luchsinger-Mackay, al igual que otros 10 imputados.

Respuesta del Gobierno

El ministro del Interior, Mario Fernández, aseguró que el Ejecutivo ve la situación de Linconao "con preocupación, desde luego, una huelga de hambre es preocupante porque está en peligro la salud de quien la ejecuta. Por lo tanto es asunto del Estado, que se debe al bien común de todos sus habitantes".

"Entonces, distingamos bien, una situación procesal que se ve en Tribunales, y una situación humana que afecta a una persona que por su propia decisión está en esta situación", indicó.

"La señora Linconao está en medio de un proceso. Ella está cumpliendo una medida cautelar. Algunas opiniones que se han dado por ahí de que el Gobierno se está inmiscuyendo en algo que no le corresponde no son efectivas, porque el Gobierno es parte de esto desde que se inició el caso hace ya algunos años. Por lo tanto, no es ajeno al caso", precisó el ministro.

Este miércoles se conmemora el cuarto aniversario de dicho crimen y organizaciones de agricultores realizaron ceremonias en el cementerio de Vilcún y el fundo La Granja Lumahue (donde murió el matrimonio). Por este caso fue condenado a 18 años de cárcel el machi Celestino Córdova, quien cumple condena en la cárcel de Temuco.