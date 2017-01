Gobierno: El estado de la machi Francisca Linconao es delicado y preocupante

El intendente de la Región de La Araucanía, José Miguel Hernández (DC), aseguró a Cooperativa que el estado de salud de la machi Francisca Linconao, quien hace 13 días se encuentra en huelga de hambre, es "delicado" y "preocupante".

"La situación de salud de ella es delicada. Médicos del Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvieron el fin de semana con ella y su diagnóstico es preocupante. Yo acabo de hablar con el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, que es médico y es presidente de la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche -que hoy día van a visitar a la machi- y me decía, en su condición de médico, que él ya la vio y su situación es preocupante; es delicado su estado de salud", subrayó Hernández en conversación con El Diario de Cooperativa.

En este contexto, el intendente afirmó que "todas las gestiones que tiendan a persuadir a la machi a que termine con esta actitud de fuerza (...) son bienvenidas" y "ojalá ella esté permeable a escuchar estos llamados y entienda que se están haciendo todos los esfuerzos por solucionar su problema procesal".

El propio Hernández realizó hace algunos días una "visita de carácter humanitario" a Linconao en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial "para intentar persuadirla de que no continuara con la huelga de hambre", pero "el resultado, a la luz de los hechos, no fue positivo, porque ella continuó con la huelga".

"Esperamos que la machi se ponga en una actitud más positiva, de dar por finalizada la huelga de hambre, porque está peligrando su salud", dijo Hernández. (Foto: Intendencia)

"Aliviar su situación procesal"

El intendente no quiso pronunciarse sobre el proceso judicial que enfrenta la autoridad mapuche por el caso Luchsinger Mackay, pero indicó que se están explorando "diferentes acciones que puedan significar aliviar su situación procesal".

"Entre otras, ayer estuvimos conversando (...) que Gendarmería pueda presentar un recurso de amparo que le permita proteger de mejor manera las condiciones de salud de la machi... En definitiva, se están haciendo todos los esfuerzos para que el peligro de vida de la machi por esta huelga de hambre no sea tan manifiesto, y esperamos que ella se ponga en una actitud más positiva, en términos de dar por finalizada esta huelga de hambre", dijo intendente, remarcando que, con la protesta, "está peligrando su salud".

Diálogo político "sin exclusiones"

José Miguel Hernández también se refirió en Cooperativa a los últimos hechos de violencia registrados en la zona, incluidos nuevos atentados incendiarios en coincidencia con los aniversarios del asesinato de Matías Catrileo y el matrimonio Luchsinger.

"Estamos insertos en una problemática de violencia que mayoritariamente –no puedo decir que nadie- esta región no quiere. Nosotros estamos en una campaña muy activa tendiente a destrabar este conflicto, que tanto daño le hace a La Araucanía. Estamos embarcados en un proceso de inicio de un diálogo amplio y nos vamos a reunir con todos los que quieran dialogar sobre las bases del respeto al Estado de Derecho. No vamos a hacer ni una sola exclusión", afirmó, pero indicando que todavía no hay acercamientos con la Coordinadora Arauco Malleco.