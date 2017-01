Machi Francisca Linconao ya está en su casa para cumplir el arresto domiciliario

La machi Francisca Linconao, imputada en el caso por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, llegó este viernes a su hogar luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco cambiará la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario.

La mujer fue trasladada hasta el sector Tres Cerros, en Padre las Casas, en ambulancia debido al delicado estado de salud en el que se encuentra tras realizar 14 días de huelga de hambre.

El líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, se refirió a la decisión del tribunal, afirmando que "la resolución de haber llevado a la machi a cumplir el proceso en su domicilio de parte de la Corte de Apelación confirma que efectivamente la machi tenía mucha razón y que la Corte de Apelación había actuado injustificadamente, de manera arbitraria, abusiva e incluso ilegal en las decisiones anteriores".

"Aquí ha quedado demostrado que la Fiscalía y la Corte de Apelación se habían ensañado con la machi con el objeto de frenar el movimiento mapuche por la restitución de sus derechos territoriales y la autodeterminación", añadió.

Gobierno descartó haber cedido a presiones

El cambio de medida cautelar generó la molestia de la familia Luchsinger Mackay, quien solicitó que el Gobierno deje de ser querellante en la causa.

Gremios de agricultores también criticaron la decisión acusando al Gobierno de ceder a las presiones.

Ante estas declaraciones, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez, señaló que "un Gobierno está presente en la necesidad de que se esclarezcan los hechos y que se pueda hacer justicia en este caso que nos parecen grave. Eso no es contradictorio con la preocupación que se ha expresado respecto de la salud de la machi Linconao".

"Por lo tanto, la decisión del día de ayer de los tribunales de justicia de acoger el recurso de amparo y cambiar entonces la posibilidad de la cautelar, permite ir en la línea de la protección de salud de la machi que obviamente preocupa al Gobierno", indicó.

Desde el Colegio Médico, el doctor Enrique Paris, había manifestado su preocupación por el estado de salud de la mahci, ya que "estaba pesando aproximadamente 40 kilos de peso. Ustedes deben saber que una persona que ayuna en forma prolongada comienza a destruir su propia musculatura, hay un aumento de circulación de proteína en la sangre, se recarga la función renal, puede caer en insuficiencia renal, puede tener acidosis metabólica".

"Afortunadamente cesó su huelga de hambre y ahora está en su domicilio", comentó.

En tanto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, aseguró que es necesario revisar la Ley Antiterrorista pues en la Corte de Apelaciones de Temuco si de "tres ministros dos -que es el voto de mayoría- dan la sustitución de la prisión preventiva, con el tercer ministro que se oponga eso no ocurre. Y eso no ocurre en ningún lugar de Chile y en ningún otro tipo de delitos, por tanto ahí hay una clara alteración de las reglas procesales. Por tanto, eso se tiene que cambiar y eso no es Ley Antiterrorista eso es Constitución".