Masiva protesta en Temuco tras desalojo de hortaliceros mapuche desde calles céntricas

Cientos de manifestantes llegaron este martes hasta la Municipalidad de Temuco para protestar por el desalojo de hortaliceros mapuche que se registró en la víspera en las calles del centro de la ciudad, que dejó al menos una decena de detenidos.

En la comuna está vigente una ordenanza municipal para retirar de las calles el comercio ambulante, entre quienes se encuentran los productores mapuche de hortalizas, principalmente provenientes desde Vilcún y Padre Las Casas.

Los manifestantes llegaron hasta la Municipalidad de Temuco para dialogar con el alcalde, Miguel Becker, pero este se encuentra en Santiago, por lo que no fueron recibidos.

"Si no va a ser un alcalde para todos, debiera renunciar, porque él es un colono, es un inmigrante, él no debiera estar como alcalde, acá debiéramos tener otro tipo de alcalde, pero no él, que congenie con todos. No hay diálogo, él se niega rotundamente", dijo Maxi Montes Huaiquileo, una de las productoras afectadas.

El argumento de la Municipalidad es que estas personas están sin autorización y generan atochamientos de transeúntes, fundamentalmente en las calles Bulnes y Manuel Montt, en pleno centro de Temuco.

Los manifestantes mapuche dijeron que seguirán intentando hablar con el alcalde Becker para buscar una solución ya que no quieren retirarse de las calles céntricas, donde por años han vendido sus productos hortofrutícolas de la zona