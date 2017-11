Alcaldesa de Antofagasta defendió multas a quienes duermen en la calle

En medio de la polémica por la normativa que incluye multas de hasta 5 UTM (233 mil pesos) para quienes pernocten en la calle al tener un domicilio conocido, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, respondió al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien dudó de la constitucionalidad de la medida.

En conversación con Ahora Noticias (Mega), el titular indicó que la medida impulsada por la jefa comunal -que apunta a los indigentes, malabaristas, vendedores ambulantes y todos quienes usen la calle para llevar a cabo "acciones reñidas por la ley"-, "claramente puede ser colisionante con el derecho antidiscriminatorio".

En respuesta, Rojo sostuvo a El Diario de Cooperativa que "la rehabilitación de estas personas no pasa por entregarles un trozo de pan, un vaso de agua y un colchón, como lo he dicho, sino que pasa con realmente hacerse cargo de estas personas", dijo.

"Todo lo que hoy día ha invertido el Estado, en especial el Ministerio (de Desarrollo Social), no ha tenido el más mínimo efecto, porque hemos tenidos dos resultados de muerte y grave", apuntó la alcaldesa, y subrayó: "La gente en situación de calle ha aumentado de manera drástica en la comuna, entonces yo más que decir que esta ordenanza es inconstitucional, me parece que es inconstitucional no hacerse cargo de una realidad, hoy día, de país".

Finalmente, el llamado de la alcaldesa Rojo fue al próximo Gobierno que asuma el 11 de marzo de 2018, para que se haga cargo de la seguridad.

Concejo Municipal dividido

El pasado 18 de octubre el Concejo Municipal aprobó la ordenanza por siete votos a favor y dos en contra.

Uno de quienes de opusieron fue el concejal de Movimiento Autonomista, Camilo Kong quien manifestó que "lo que en muchos somos críticos (...) es que era necesario un trabajo en conjunto de todas las partes, no solamente desde el ámbito policial, que es como yo creo que se fue encausando esta ordenanza, sino que también trabajar con la Seremi de Desarrollo Social, con el (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) Senda, con distintos estamentos, con el Servicio de Salud".

En la otra vereda, el concejal UDI Roberto Soto, que votó a favor de la ordenanza, satisfecho destacó que "se está buscando solución. Ayer (martes) se llegó a la conclusión de parte del Municipio de empezar a gestionar terrenos para crear un centro de tratamiento para estas personas y uno ambulatorio para los adultos mayores".

"Esto está generando, hoy en día, que se pueda conversar realmente del tema y no se siga invisibilizando el problema que hay, no solamente en Antofagasta, sino que en las además comunas que tenemos a lo largo de Chile", manifestó.