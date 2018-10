Conocido empresario de Antofagasta fue formalizado por el delito de apropiación indebida

El Ministerio Público formalizó esta semana en el Tribunal de Garantía al conocido empresario de Antofagasta, Osvaldo Pastén, vicepresidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), por el delito de apropiación indebida cometido en contra de la empresa INGEL.

Durante la presentación de la fiscalía local, se expuso un listado con la totalidad de las liquidaciones de las operaciones de factoring, las que a juicio del persecutor, constituyen el delito de apropiación indebida por un monto superior a los 500 millones de pesos.

A raíz de esto, el juez decretó la medida cautelar de prohibición de celebrar actos sobre dos de sus bienes y estableció un plazo de investigación de 90 días. Si es declarado culpable, podría arriesgar hasta cinco años de cárcel.

Carlos Vernaza, abogado querellante del caso, manifestó que “consideraron que deben resguardar la posibilidad de que INGEL, posteriormente cuando el señor Pastén tenga una condena, pueda recuperar parte del dinero con el que se produjo el fraude”.

Descargos

A través de su cuenta de Facebook, Pastén hizo sus descargos y se refirió a la experiencia fuerte y dolorosa que está viviendo.

“Fui acusado de hechos que nunca he cometido”, aseguró el empresario y recalcó que su nombre ha sido “mancillado en algunos medios de prensa que sencillamente no entendieron lo sucedido o bien, no quisieron preguntar nuestra versión".

Por último, anunció que presentará una querella por el delito de amenazas durante los próximos días, porque acusa haber recibido una serie de mensajes exigiéndole el pago de una alta suma de dinero en los meses previos a su formalización.