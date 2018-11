Joven víctima de terrible atropello está, milagrosamente, fuera de riesgo vital

Con lesiones de gravedad se encuentra internado el trabajador que fue víctima de un violento atropello en la intersección de Avenida Iquique con Los Caimanes, en el sector norte de Antofagasta.

Una cámara de seguridad captó el momento del atropello y el terrible vuelo y caída del hombre, registro que rápidamente fue compartido y viralizado en redes sociales.

"Esto no fue investigado por nuestra unidad especializada. No obstante, en el video se aprecia una maniobra temeraria de un conductor, quien al ver transversal este camión no detiene su marcha y cambia de la primera a la segunda pista, traspasando el eje central de la calzada a gran velocidad, atropellando al trabajador", señaló el teniente César Sandoval, de la SIAT Antofagasta.

A raíz del fuerte impacto la víctima -de 20 años e identificada con las iniciales A.N.G.G.- resultó con doble fractura de cráneo, clavícula y fémur, manteniéndose hospitalizada, afortunadamente fuera de riesgo vital.

El conductor del automóvil Volkswagen que protagonizó el accidente quedó en calidad de imputado a la espera de la citación de parte de la Fiscalía Local de Antofagasta.

La Avenida Iquique es una de las vías alternativas a Edmundo Pérez Zujovic y Pedro Aguirre Cerda, sector mayoritariamente industrial donde el flujo vehicular es menor que en otras zonas, lo que permite a muchos conductores exceder los límites de velocidad.

Este hecho se produjo a metros del choque fatal entre un automóvil a gran velocidad y un camión, que causó gran conmoción en la ciudad y también grabado por una cámara de seguridad del sector.