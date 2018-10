Arica: MOP decidió no dar recepción final a la ruta al aeropuerto Chacalluta por mala calidad del pavimento

La seremi de Obras Públicas de Arica y Parinacota informó que los trabajos del proyecto "Reposición Ruta 12, sector Cruce Ruta 5 – Aeropuerto Chacalluta", no serán recibidos debido a las malas condiciones que presenta el pavimento recién colocado.

El seremi de la cartera, Guillermo Beretta, indicó que la empresa a cargo tiene la obligación de entregar una carpeta con un alto estándar de calidad, como está estipulado en las bases del contrato.

"En estos momentos la obra no está recibida y no lo haremos hasta que se vea presentable técnica y visualmente. Esto porque se trata de una ruta nueva, con base y carpetas de asfalto nuevas, que no puede quedar así", explicó.

La iniciativa inició el 29 de agosto del 2017 y contó con un plazo inicial de 270 días. Sin embargo, el contrato tuvo que ser extendido debido a que hubo zonas puntuales donde los trabajos presentaron defectos de construcción.

Beretta argumentó la decisión debido a que "responden a que nosotros debemos resguardar el bien público, con obras de buena calidad y no con aquellas que presenten problemas, ya que es un compromiso y responsabilidad de nuestra gestión el velar por el buen desarrollo de las obras públicas que ejecuta el MOP".

Este fin llegó a Arica un equipo del Laboratorio Nacional de Vialidad, quienes revisarán la ruta 12 para hacer pruebas de laboratorio, pruebas de contra muestra y mediciones de las condiciones del pavimento.