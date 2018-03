Impacto en Arica y Parinacota por muerte de jóvenes judocas en accidente en La Ligua

Gran impacto y pesar causó en Arica y Parinacota la muerte de los hermanos Wilfredo y Cristian Huanca, quienes fallecieron la tarde de este martes, tras desbarrancar en automovil en la Ruta 5 Norte cercana al sector de La Ligua.

Los hermanos Huanca eran conocidos judocas con varios primeros lugares en su palmarés.

Wilfredo estaba dedicado al arbitraje, lo que le dio el título del juez más joven en Chile del judo competitivo. Por su parte, Cristian obtuvo el segundo lugar en el Panamericano y Sudamericando sub 17 realizado en 2011.

"(Cristian) iba a ir a Toronto pero no pudimos porque no tuvimos la plata. Teníamos que tener 3 millones y medio de pesos pero quedamos ahí. Este año habíamos conversado en poder reactivar su carrera deportiva porque habían parado por problemas personales, pero sucedió lo que no debió suceder nunca", expresó Merita Huanca, tía de las víctimas y presidenta del club de judo Alaxa Wayra.

A los logros deportivos, Wilfredo sumaba una creciente trayectoria dentro de las juventudes socialistas, con una cercana participación en la campaña parlamentaria del diputado del senador José Miguel Insulza.

"Wilfredo fue dirigente insigne de las Juventudes Socialistas, siempre con una sonrisa en la cara, con la convicción de poder generar un desarrollo óptimo de su región y país (...) Nos toca el alma como partido, como Juventudes las partidas de ambos compañeros", declaró el presidente regional del PS, Juan José Araya.

El mundo político, artístico y deportivo entregó sus condolencias a través de las redes sociales.

Triste noticia la partida de Wilfredo Huanca Mamani y su hermano Cristian en accidente automovilístico, ambos insignes militantes @JS_Chile.

Jóvenes que se entregaron por completo contra desigualdad e injusticias. Abrazos al pueblo socialista, a sus seres queridos y a su familia. pic.twitter.com/8K6w8jkAFN — Alejandro Guillier (@guillier) 21 de marzo de 2018

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Wilfredo (20) y Cristian Huanca Mamani (21), dos destacados judocas de nuestro Centro de Entrenamiento Regional de Arica y Parinacota. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/F3vtVGYLfx — Deportes (@MindepChile) 21 de marzo de 2018

Los padres de los hermanos Huanca viajaron este miércoles a Valparaíso para realizar los trámites de traslado de los cuerpos hasta Arica, lugar donde serán velados y posteriormente sepultados.

Por otra parte el ariqueño Chistofer Rojas, el tercer pasajero del vehículo accidentado, se encuentra en estado grave en Valparaíso y sus familiares viajarón a la ciudad para acompañarlo.