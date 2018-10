Región de Arica y Parinacota celebra 11° aniversario pensando en desafíos para el desarrollo

Con la aprobación unánime de la muestra cultural por el undécimo aniversario de la Región de Arica y Parinacota, el Consejo Regional sesionó de manera extraordinaria en el Teatro Municipal de Arica, oportunidad en la que miles de personas celebraron el evento.

La oportunidad contó también con una presentación artística y reconocimiento para ariqueños y parinacotenses que han sido importante durante la corta vida de la región, como el ex alcalde Carlos Valcarce, el actual concejal Jaime Arancibia, el ex gobernador Luis Cornejo y el ex alcalde de Putre Francisco Humire.

Se sumaron los reconocimientos póstumos al fundador de la Cámara de Comercio y Turismo de Arica, Ricardo del Puerto y la ex gobernadora de Parinacota María Isabel Marcelo.

"Momento coyuntural"

La intendenta María Loreto Letelier, junto con felicitar a todos quienes han cumplido un rol tanto en la conformación de la región como en su desarrollo, destacó los desafíos más próximos para la zona en materia económica, de conectividad e hídrica, entre otros.

"La Región de Arica y Parinacota hoy es una prioridad para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Tenemos la convicción de que estamos con la visión, los proyectos, el respaldo y las personas adecuadas para construir un futuro próspero y promisorio", señaló.

"Vivimos un momento coyuntural, un momento de creer en nuestras capacidades, el momento de dar un relato humanístico a nuestro borde costero en toda su extensión, para que la industria turística encuentre en este sector, el principal y más valioso nicho de desarrollo regional", expresó.