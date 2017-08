Cápsula Fénix está con prohibición de fotografiar por disputa de propiedad intelectual

Un conflicto entre el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y el dueño de la patente de la famosa cápsula Fénix, usada para rescatar a los 33 mineros atrapados luego del derrumbe de la mina San José en 2010, desencadenó en la prohibición de tomarle fotografías.

A siete años del rescate en la Región de Atacama, una de las grandes atracciones que se exhiben en el yacimiento está desde febrero pasado cubierta a raíz de una disputa de derecho intelectual e industrial entre el servicio público y Rodrigo Reveco, experto en catástrofes y quien posee la patente.

"Hay un abuso de una entidad estatal por un bien que no les pertenece porque colocó la cápsula sin mi autorización. Me reuní hace algunos meses con la directora nacional, Marcela Cabezas, para llegar a un acuerdo y me dijeron que no van a negociar porque no tienen presupuesto", explicó Reveco a Las Últimas Noticias.

Reveco dio por cerrada las conversaciones con Sernatur y afirmó al rotativo que las acciones legales serán lapidarias contra la entidad: "Tengo derechos industriales que involucran todo lo relacionado con exposición (...), arriendo, copia y exposición de la capsula y también derechos intelectuales que no se están respetando", acusó.

En esta línea, el experto explicó que -aunque sin revelar cuánto dinero pide por exhibirla- "Sernatur se gasta 30 millones de pesos en series de promoción cuando el monto mío no se asemeja en nada a eso", mientras que consignó que "una empresa de EE.UU. tasó su valor de marca sobre los 50 millones de dólares".

"Me da pena porque (la Fénix) está siendo basureada en su propio país", lamentó Reveco, sobre el artefacto construido por los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar).

Esta no es la única noticia relacionada al rescate de los "33" conocida esta semana, ya que se suma al caos de Mario Gómez, el mayor de los mineros que el año 2010 pasaron 69 días atrapados, quien lleva tres semanas hospitalizado producto de la silicosis.