Obra "Una mañana partí" se presentó ante la comunidad de Copiapó

La obra "Una mañana partí" se presentó en Copiapó con dos funciones, reuniendo a la comunidad en torno a su historia de viajeros que dejan como mensaje el disfrutar el tiempo libre.

Esta semana se llevó a cabo la función educativa dirigida a cuartos años básicos y a educación básica y parvularia de las escuelas Las Brisas, eco escuela Qupa Yapu y San Pedro. En total, fueron cerca de 200 estudiantes quienes disfrutaron la función y posteriormente se sometieron a una experiencia pedagógica en base a la obra.

María Fernanda Carrasco, actriz que interpretó a la protagonista de la obra, contó que ellos no hacen teatro infantil sino familiar, porque "desde hace nueve años que estamos trabajando porque la gente venga a ver un espectáculo como familia, vivir una experiencia juntos. No es ir y me pongo a ver mi teléfono".

Araceli León, mexicana de paso en Chile opinó sobre la obra que "estuvo hermoso, podría llorar otra vez, es muy conmovedor, de verdad nunca pensé al venir aquí encontrarme con algo tan hermoso. Juegan mucho con los sentidos, me conmovió muchísimo como vamos entrando a esas sensaciones que a veces perdemos como adultos y dejamos de poner atención a todo lo que nos mueve, percibir estas partes de la vida".