Proyecto de Chañaral representará a la región en Congreso de Ciencia

Con emoción, Esperanza Alvarado y Brenda Rojas del colegio Diego Portales de Chañaral, de sexto y séptimo año básico respectivamente, fueron las ganadoras de la categoría de enseñanza básica del Congreso Regional de Ciencias y Tecnologías desarrollado por el Programa Asociativo Regional (PAR) Explora del Conicyt y la Universidad de Atacama.

El proyecto denominado "Repelente de Insectos de las Hojas y Semillas del Árbol del Pimiento" busca crear un insecticida biodegradable hecho a partir de uno de los arboles más representativos de la región de Atacama donde además se da respuesta a una problemática tan común como las moscas en la ciudad de Chañaral.

"Siento mucha emoción, porque ver surgir algo que junto a mis compañeros vimos todo el proceso, medimos cuanta cantidad, fuimos a recolectar los elementos, porque igual en nuestra comuna no está muy destacada la ciencia y no se participa mucho, así que muy contentas porque esto ayuda mucho a nuestra comuna y eso me emociona bastante", indicó a Cooperativa Brenda Rojas.

Para el profesor guía Pedro Santos, que ha participado en tres oportunidades sin lograr pasar la instancia regional, sostuvo que "la verdad ya tenía una leve certeza que las estudiantes iban bien encaminadas, porque nos premiaron de la Universidad Católica de Valparaíso y ahora esto que es a nivel regional estamos hablando de palabras mayores".

Inauguración de Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología Explora reunió estudiantes de toda la región en la UDA. Hasta el viernes la ciencia escolar se concentrará en Copiapó ▶️ https://t.co/sAbha0SZ3n pic.twitter.com/HdFeE9pBVW — PAR Explora Atacama (@ExploraAtacama) 18 de octubre de 2018

Cristian Galaz, director del Par Explora Atacama, puntualizó que "tenemos un trabajo que representará a la región en el Congreso Nacional en Concepción que responde a una situación muy particular y que tiene que ver con el entorno local. La gran gracia que tienen precisamente las Academias de Explora, es que los estudiantes junto a sus profesores presentan problemáticas que son muy atingentes a contextos locales, siendo intentos por resolver problemáticas que viven en el día a día".

En Concepción se realizará el Congreso Nacional, con los representantes de cada región donde cada una de las iniciativas serán evaluadas para ver cual de todos los proyectos serán los mejores de este 2018.